Lenguas Indígenas: Ministerio de Cultura convoca a primer curso de intérpretes y traductoras dirigido exclusivamente a mujeres en Moyobamba

El Ministerio de Cultura lanzó en Moyobamba, San Martín, la convocatoria nacional del primer curso de intérpretes y traductoras de lenguas indígenas u originarias dirigida exclusivamente a mujeres hablantes de las 48 lenguas indígenas de nuestro país, con la finalidad de fortalecer los servicios públicos para mujeres pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, en situación de vulnerabilidad.

Este curso es el décimo noveno que realiza el sector Cultura, pero el primero dirigido a mujeres, organizado en el marco del Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria. Esta edición busca reducir la brecha de género que existe en los cursos de formación de intérpretes y traductores, la cual se refleja en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI), donde hay 605 personas registradas y solo el 35.37% son mujeres.

Durante el evento de lanzamiento en Moyobamba, el viceministro de interculturalidad, Juan Reátegui Silva, destacó que en el 19° curso se fortalecerán los conocimientos en enfoque intercultural, enfoque de género y derechos de la mujer indígena. Asimismo, indicó que las nuevas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas formadas, representarán un puente de comunicación en la prestación de servicios públicos y programas sociales, con especial énfasis en aquellos que previenen, atienden y protegen los casos de violencia.

“Se busca, por ejemplo, que los servicios del programa Aurora, Centro Emergencia Mujer, Línea 100, entre otros, donde se atienden al 59.9% mujeres indígenas que han sido vulneradas por su pareja, brinden atención con enfoque de género y pertinencia lingüística. Es decir, con respeto a la lengua materna de esta población en vulnerabilidad”, agregó Reátegui.

Sobre el lanzamiento del curso

En esta actividad, se presentaron las bases, requisitos y proceso de inscripción del curso y se señaló que, en esta oportunidad, 50 mujeres serán seleccionadas para participar del XIX Curso de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, que se desarrollará en la ciudad de Tarapoto, San Martín, del 7 al 26 de agosto del presente año.

También participaron de este lanzamiento del curso, la directora general de Derechos de los Pueblos Indígenas, Dulhy Pinedo; el director de la Dirección Desconcentrada de San Martín, Luis Alberto Vásquez y la representante del Gobierno Regional de San Martín, Milagros Sánchez.

Así como el presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), Wilfredo Tsamash Cabrera y la presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa, Chazuta y Amazonía (FEPIKECHA), Ibis Marisol García Apegüeño, recientemente reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura.

Los postulantes deberán realizar los siguientes pasos para su inscripción, teniendo como fecha límite, el 23 de junio:

Descargar la información del documento completo de la convocatoria y los anexos 1 (resumen de la convocatoria), anexo 2 (modelo de hoja de vida), anexo 3 (modelo de declaración jurada) y anexo 4 (carta de compromiso). En el siguiente enlace

Entregar su Currículum Vitae (CV) documentado (conforme al anexo 2) y presentar de manera presencial en las sedes de las Direcciones Desconcentradas de Cultura de las regiones, donde se hablan las lenguas indígenas convocadas.

Para obtener más información sobre la convocatoria y los requisitos, los y las interesados pueden escribir al correo electrónico curso.interpretes.indigenas@gmail.com

