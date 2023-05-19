20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioCongresoAprueban dictamen para facultar a presidenta de la República despachar en forma...
CongresoPolítica

Aprueban dictamen para facultar a presidenta de la República despachar en forma remota cuando se ausente del país

peruinforma
By peruinforma
0
799

En la Comisión de Constitución y Reglamento

La Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Hernando Guerra García Campos (FP) aprobó esta tarde, por mayoría, el dictamen que faculta a la presidenta de la República “desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la presidencia de la República”, cuando salga del país.

Para ello, se modificó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo mediante la incorporación del artículo 8-A a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la modificación del artículo 19 del mismo dispositivo legal.

Obtuvo once votos a favor, cinco en contra y una abstención.

La norma se sustenta en el proyecto de ley 4985/2022-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado.

De acuerdo con Guerra García Campos, el dictamen aprobado pretende resolver el problema generado por la ausencia de vicepresidentes, y su objeto “es compatibilizar el normal ejercicio de la institución presidencial en representación del Estado peruano en el extranjero”.

Esta comisión, afirmó, considera que esta normativa, de desarrollo constitucional propuesta, “no transgrede lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución, pues no se está delegando de manera alguna las funciones presidenciales  ni el despacho de la presidencia de la República, ejercicio que continúa en manos del presidente de la República”.

Por todo esto, pronunció, “el legislador no está vulnerando la regla jurídica establecida y cuyo espíritu y objetivo teleológico es el de cautelar el normal desenvolvimiento del Estado y del gobierno”.

Hernando Guerra García Campos presentó un texto sustitutorio en el que modifica el tercer párrafo del artículo 8A, de la propuesta del Ejecutivo, en lo que se refiere a las frases que exponen el uso de las nuevas tecnologías.

Esto fue, a su vez, fue modificado y precisado luego de la intervención del congresista Alejandro Cavero Alva (AvP).

Dicho párrafo quedó redactado de la siguiente manera:

“De no contar con vicepresidentes en ejercicio, y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismos de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías”.

Intervinieron en el debate los congresistas Wilson Soto (AP) y Alejandro cavero Alva, quienes expresaron su apoyo a la iniciativa.

Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JP) expresó su rechazo a la misma, “puesto que se desnaturalizan los parámetros regulados en el artículo 115 de la Constitución, que establece una línea de sucesión, por lo que esta propuesta lo distorsiona, y lo que debe hacerse es una reforma constitucional”.

Artículo anterior
Lenguas Indígenas: Ministerio de Cultura convoca a primer curso de intérpretes y traductoras dirigido exclusivamente a mujeres en Moyobamba
Artículo siguiente
Subcomisión de Control Político aprobó informes sobre actos normativos del Ejecutivo
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Congreso

En cada comisaría un centro de emergencia mujer

peruinforma - 0
Ministra de la Mujer asiste a la sesión de la Comisión de Inclusión Social. La ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, informó el martes...
Congreso

Pedro Olaechea en inicio del año judicial 2020

peruinforma - 0
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea Álvarez Calderón, asistió a la sesión solemne con ocasión del inicio del Año Judicial...
Actualidad

Estas son las normas legales más importantes del jueves 2 de...

peruinforma - 0
El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del...
Congreso

Plan Nacional Bicentenario para erradicar violencia contra la mujer

peruinforma - 0
La legisladora Luciana León (APRA), en mesa de trabajo organizada por el Día Internacional de la Mujer, planteó un ‘Pacto por la defensa de...