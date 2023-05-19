Ministerio de Cultura inaugura exposición “Ecosistemas museales: comunidad, memoria y naturaleza” en el Día Internacional de los Museos

Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Victoria Rosas Chávez, lideró esta ceremonia organizada por la Dirección General de Museos.

En el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemora en el mundo cada 18 de mayo, la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales e Industrias Culturales, Victoria Rosas Chávez, inauguró la exposición temporal, “Ecosistemas museales: comunidad, memoria y naturaleza”.

“Desde nuestro sector, desarrollamos una serie de iniciativas para hacer de la cultura un motor del desarrollo del país. Por ello, la atención que brindamos a los museos, para que se conviertan en el punto de unión de nuestra soberanía”, dijo.

Rosas Chávez expresó que los museos son la ventana al pasado, que nos permite la construcción, a un futuro, de un Perú unido y con orgullo de nuestra cultura nacional.

Cabe señalar que, “Ecosistemas museales: comunidad, memoria y naturaleza”, es una exposición, de carácter colaborativo, que busca que los visitantes reflexionen acerca del rol de los museos como espacios que promueven el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades.

Esta exposición estará abierta en la Sala Mochica del Ministerio de Cultura de 9:00 a. m. a 5 p. m. hasta el 30 de mayo. Ingreso libre.

Los museos cumplen un rol clave en nuestra sociedad. Promueven espacios de encuentro, diálogo y reflexión, desde donde se construyen narrativas orientadas a repensar las conexiones entre las colecciones, nuestras memorias y el territorio. Bajo esta mirada, los museos se convierten en ecosistemas desde donde podemos forjar cambios positivos para un futuro cercano.

Actividades

Siguiendo con las actividades por el Día Internacional de los Museos, se presentará el informe “Museos Abiertos: logros y perspectivas 2017-2023” y se reconocerá a diez museos por su acción destacada en Museos Abiertos. Esta actividad se realizará el martes 23 de mayo a las 3:00 p.m. en el Hall principal del Ministerio de Cultura. Ingreso libre.

El informe tiene como objetivo compartir y analizar datos relevantes sobre el camino recorrido de Museos Abiertos, desde su implementación en el año 2017 hasta la actualidad; habiendo desarrollado más de 60 ediciones, con actividades presenciales y virtuales, beneficiando a más de millón de visitantes a nivel nacional.

Posteriormente, se presentará la nueva edición de la “Guía de museos e instituciones museales del Perú”, la cual reúne información de la historia, ubicación, servicios, horarios, tarifas, datos de contacto, enlaces a páginas web, redes sociales y otros recursos digitales de 386 museos e instituciones museales del país. Esta actividad se realizará el jueves 25 de mayo a las 6:00 p.m. en el Hall principal del Ministerio de Cultura.

La guía incluye 386 instituciones museales, de las cuales 169 son nuevas en comparación con la edición anterior del año 2013. Integra no solo a los museos, sino también a las salas o espacios expositivos, lugares de memoria y centros de interpretación.