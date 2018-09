Las Islas Galápagos, un paraíso en la mitad del mundo

Compuesta por más de 13 islas y decenas de islotes menores, el archipiélago es una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y un destino soñado para los amantes de las playas

Ecuador es reconocido como el país con mayor diversidad porkilómetros cuadradosdel mundo, y sin duda las mundialmente famosas Islas Galápagos, ubicadas a 1000 km de la Costa continental del país, son parte fundamental de esta característica que lo hace único.

Charles Darwin, quien visitó las islas en sus viajes, las definió como “únicas”. Y no le faltaba razón: las llamadas “islas encantadas” son un verdadero “laboratorio viviente” de especies de animales que no existen en ningún otro lugar del planeta, razón por la cual fueron designadas “Patrimonio Natural de la Humanidad” en 1978.

Por su ubicación y particulares características geográficas, el clima en las islas está dividido en dos temporadas bien diferenciadas: la caliente, con una temperatura alrededor de 30°C, que va de enero a mayo; y la fría y seca, con una temperatura aproximada de 22°C, que va de junio a diciembre.

Por estas razones, segúncifras del Observatorio de Turismo de Galápagos, más de 240 mil personas (el 70% de ellos, extranjeros) han visitado las Islas el año pasado, evidenciándose así el creciente encanto que ejerce entre los turistas de la región y el mundo.

Según la Ley de Fomento Productivo, en vigencia desde el pasado 21 de agosto, quienes visiten las Islas Galápagos deberán contratar un seguro médico.

ASSIST CARD, la compañía líder mundial de asistencial integral al viajero, saluda la decisión del Estadoecuatoriano, ya que ésta muestra preocupación por la seguridad de los turistas que visitan esta parte de su territorio.

“Esta obligación alcanza a cualquier turista que viaje a Islas Galápagos, por eso es necesario brindar opciones de cobertura que se adapten a todo tipo de presupuesto”, declaróGabriel Rego,country manager de ASSIST CARD en Perú.

“En este sentido, ASSIST CARD ofrece un abanico de productos y servicios que se adaptan a cualquier viajero, y que no se limitan a un seguro médico, sino que ofrecen una asistencia integral”, comenta el ejecutivo.

Con el fin de promover los viajes seguros y la aventura responsable, ASSIST CARD recuerda a los viajeros los siguientes datos importantes para su viaje a las Islas:

• VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA: Cuando visitamos Ecuador, lo más recomendable es vacunarnos contra algunas enfermedades como el tétano o el paludismo. No obstante, la fiebre amarilla puede ser una amenaza mayor para el turista, por lo que es obligatorio que nos vacunemos antes de nuestro viaje. Hablamos de una enfermedad infecciosa transmitida usualmente por picadura de mosquito y que puede llegar a causar hemorragias.

• CAMBIAR DÓLARES PARA USO DE EFECTIVO: Ecuador es un país dolarizado, por lo cual conviene cambiar nuestra bolsa de viaje a dólares para poder cubrir nuestros gastos sin mayor problema. Además, la denominación que se usa frecuentemente no supera los US$ 100, por lo que conviene más tener billetes de a US$ 10 o US$ 20, especialmente si vamos a hacer compras en un mercado. El pago con tarjeta de débito tiene un cargo adicional del 6%.

Algunos de los principales atractivos y actividades que ofrece este maravilloso paraíso natural son:

• BUCEO: Galápagos es una Meca para los amantes del buceo, con innumerables opciones de aguas cristalinas para sumergirse. Algunas de las opciones más destacadas para la práctica de esta actividad se encuentran en la Reserva Marina de Galápagos o la Isla La Española, la más antigua del Archipiélago.

• FAUNA MARINA: Las Islas son un santuario de ballenas, hay más de 16 especies y se las puede ver especialmente en julio, agosto y septiembre. Por si fuera poco, también se observan pingüinos y tiburones martillos.

• ISLA FERNANDINA:Esta isla es una de las más exóticas del Archipiélago. En ella se encuentran formaciones de lava que explican cómo se ha modelado nuestro planeta. Su remota localización e increíbles paisajes volcánicos hacen de esta isla una de las más exóticas del Archipiélago, siendo aún una de las menos visitada.

