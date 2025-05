Lady Camones expresa indignación y lamenta nueva violación a su derecho a la intimidad

Anuncia acciones legales y pide identificar a responsable de filtración de audio.

La presidenta del Congreso, Lady Camones, expresó su indignación y lamentó que nuevamente se haya violentado su derecho a la intimidad al filtrarse un audio de una reunión que sostuvo con miembros de su bancada Alianza para el Progreso y el líder de esta agrupación César Acuña.

En conferencia de prensa, aclaró que en su conversación no existe nada ilegal ya que se encuentra coordinando cómo hacer las cosas bien desde el Congreso. En ese contexto, informó que ha presentado un reclamo a su partido para que se determinen responsabilidades dentro de las 48 horas siguientes.

“Nuevamente para mi es complicado tener que enfrentar esta situación y ser víctima de la filtración de un audio que lo único que hace es violentar mi derecho a la intimidad. Ese audio no refleja ningún acto de corrupción y por ello siempre voy a estar con la frente en alto porque jamás me van a sacar un audio que refleje corrupción. Tengo la autoridad moral de sentarme frente a ustedes y que el país me escuche que estoy aquí para hacer las cosas bien” indicó.

Camones Soriano adelantó además que adoptará las acciones legales que correspondan para que esto no se vuelva a repetir.

La presidenta del Congreso garantizó que su trabajo como titular de este Poder del Estado va a ser imparcial, correcto y representando a todas las bancadas. En ese contexto, recordó que representa a los 130 legisladores por lo que no hay trato diferenciado en el trámite de los proyectos de ley ya que todos van a seguir el trámite que corresponden sin saltarse la vía procedimental.

Explicó que el trato acelerado que se le pide en el audio, no ha ocurrido, ya que la presidenta no decide el procedimiento que se le da a un proyecto. Agregó que todo sigue un trámite regular y se remite a la junta de portavoces para decidirse por votos.

“Yo estoy aquí para representar a los 130 congresistas y no a ningún presidente o presidenta de partidos, falta la parte del audio cuando yo le digo (a César Acuña) que ese proyecto tiene que pasar a comisión y seguir la vía procedimental que corresponde” aclaró.