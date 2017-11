“La anemia nos come”… Por Juan Silva Vidaurre

Un escolar de colegio estatal, con huelgas todos los años y mal nutrido, jamás podrá competir con otro estudiante, bien educado y alimentado

Las cifras son alarmantes, cuatro de cada diez niños de hasta 36 meses tiene anemia. Esto significa, de no corregirse, que este menor jamás podrá competir con otros niños que sí fueron alimentados adecuadamente. Hablamos de que le hemoglobina se encuentra por debajo de los estándares normales que no deben bajar de once puntos.

En Puno, por ejemplo, la anemia en niños es de 75%

Loreto 60%

Junín 55%

Piura 42%

Ucayali 35%

Huánuco 47%

Huancavelica 58%

Tumbes 48%

Callao 43%

Lima Metropolitana 32%

En consecuencia, de ponerle coto, estamos criando una generación de niños desnutridos que nunca podrán superar la carencia del hierro en sus primeros cinco años, edad en que el cerebro debió haber consumido todos los insumos para su desarrollo pleno y que redundará en el futuro, en una mejor performance profesional.

Las diferencias se suman. Un escolar de colegio estatal, con huelgas todos los años y mal nutrido, jamás podrá competir con otro estudiante de la misma edad, pero educado en colegio privado, con mejor enseñanza, y bien alimentados con los productos necesarios. . Obvio que no es una regla.

No es cierto que todos tienen Las mismas oportunidades, tampoco es verdad que todos somos iguales.

Por esto es importante que el Ministerio de Salud haya puesto el mejor de sus esfuerzos en terminar con estas diferencias de niños anémicos y se ha propuesto un ambicioso programa a nivel nacional que consta de tres pasos:

A) Detección del niño anémico,

b) Proporcionarle el hierro necesario en agradables presentaciones y

c) Enseñarles a los padres a preparar alimentos ricos en hierro y de bajo costo como las lentejas, sangrecita, huevos, espinacas etcétera.

La anemia es un trastorno causado por la disminución de la cantidad de hemoglobina en la sangre, que se produce principalmente por la falta de hierro o una mala absorción de este componente. Este trastorno de salud es uno de los más comunes en materia de nutrición en todo el mundo, afectando principalmente a mujeres y niños. Como consecuencia se pueden derivar problemas de salud leves o graves, dependiendo de la causa específica de la condición de la anemia.

Aunque, además de por la deficiencia de hierro, la anemia se puede producir por otros factores como la falta de ácido fólico y vitamina B12, factores hereditarios de las células sanguíneas e incluso enfermedades crónicas; los expertos han encontrado que una buena alimentación es clave para su prevención y también su tratamiento.

Desde hace unos días en todo el Perú se vienen vacunando a los niños contra las principales enfermedades de su edad, vacunas que están todos los puestos de salud a disposición de los menores y de cualquier persona que requiera sobre otras enfermedades, según lo anunciaron hace unos días.

Que siga el trabajo del ministro Fernando D Allessio, y su equipo. Hay varias campañas en marcha, la vacunación a todos los niños, el despistaje de anemia y soluciones, y sobre el Sida. Vienen otras.

Es la forma. Prevenir. Esperemos que vengan tiempos mejores en este Sector.

