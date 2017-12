Kuczynski anuncia diálogo entre el Ejecutivo y la oposición

Será de carácter urgente

El presidente Pedro Pablo Kuczynski informó hoy que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo dialogará con la oposición del Congreso sobre temas como la delegación de facultades, al remarcar que se necesita más diálogo político y evitar la confrontación.

Según remarcó, la actual jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, ha hecho esfuerzos en busca del diálogo y ha sostenido reuniones anteriormente, algo que se espera replicar.

“Espero que, en las próximas semanas, con la Navidad, podamos volver a reunirnos, se hará grupo de 4 o 6, o de 2 o 3 de cada lado. Ya tenemos agenda, hay cosas muy urgentes: estos poderes que la primera ministra pide están muchos relacionados a la lucha contra la corrupción”, indicó en RPP.

Otro tema importante, dijo, es el de la reactivación de la economía y no poner freno a las inversiones con un sistema de retenciones y multas actual que no se entiende bien.

También señaló la necesidad de trabajar en la limpieza del lago Titicaca y el desagüe de Sullana, iniciativas que dependen de una ley presentada ante Congreso que se mantiene a la espera en el Parlamento y es de alta prioridad.

“La política es que el país vaya delante y en eso no he cejado. Lo que nos ha pasado es que ha habido una oposición demasiado cerrada del Congreso y leyes inconvenientes que hemos objetado. No tenemos votos en el Congreso para impedir eso, por eso haremos el diálogo con carácter urgente”, añadió.

Kuczynski recordó que el Gobierno ha sido muy dialogante y ha sostenido reuniones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Con ella tuvimos una reunión de trabajo, nos pusimos de acuerdo en varios temas, lo que pasa es que después de eso el Congreso ha sacado varias leyes y proyectos que si fueran a implementarse todos el Perú fiscalmente tendría un problema brutal”, enfatizó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...