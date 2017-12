Kuczynski: Gobierno es absolutamente limpio y estamos dispuestos a defenderlo

Aseguró que nunca ha favorecido a alguna empresa en una licitación

El presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo hoy que su Gobierno está plenamente comprometido en la lucha contra la corrupción y refirió que una muestra de ello es el incremento de 400 millones de soles en los presupuestos del Ministerio Público y el Poder Judicial para el año 2018.

Kuczynski aseguró que puede garantizar, sobre un crucifijo o una Biblia, que nunca ha favorecido a alguna empresa en una licitación.

“Seguimos adelante, la lucha contra la corrupción sigue (…) Es inadmisible que se diga que estoy metido en la corrupción porque yo creo que estamos haciendo un Gobierno absolutamente limpio y estamos dispuestos a defenderlo”, declaró en RPP.

Kuczynski ratificó que no ha sido socio de la empresa First Capital Partners (FCP), una consultora financiera que habría asesorado al consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht.

Asimismo, dijo que su esposa Nancy Lange, no tiene ninguna relación con First Capital Partners. No obstante, remarcó que la Primera Dama está dispuesta a aclarar ese tema en la Comisión Lava Jato cuando sea requerida.

“Ella siempre ha estado dispuesta a ir, es una mujer muy tranquila y explicará todo. Ella nunca ha oído siquiera hablar de First Capital. Segunda cosa que dirá es que está trabajando en proyectos importantes, como el apoyo a los bomberos, por ejemplo”, agregó.

La comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato acordó citar a la primera dama para que aclare si tuvo o no alguna relación con First Capital, empresa que habría realizado alguna asesoría a la constructora brasileña Odebrecht.

Kuczynski también explicó que no recibirá a la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato porque si accede “abriría la puerta a que todas las acciones que toma el Ejecutivo sean materia de una comisión a la cual vaya el presidente de la República”.

“Imagínese si el señor (Donald) Trump tuviera que ir al Congreso con todos los problemitas que tiene, no tendría tiempo ni para desayunar. Creo que tenemos que tener equilibrio, calma, tranquilidad, explicar las cosas bien, pero no hacer un juego de agitación y una olla a presión”, acotó.

(Fuente: Andina)

