Kingston te aconseja cómo sacar las mejores fotos en tu próximo paseo por carretera

El 2020 fue un año que cambió la vida de todos en muchos aspectos y uno de ellos fue el limite impuesto a una de las cosas que más disfruta el ser humano: viajar. Hoy ya la mayoría de los países han eliminado la restricción sobre viajes, sin embargo, son muchos los que aun prefieren evitarlos a manera de precaución.

Una tendencia que viene con mucha fuerza desde hace unos meses son los viajes de aventura por carretera a destinos y paisajes hermosos, ya que son asociados con un menor riesgo que los destinos turísticos más álgidos. Kingston te invita a vivir una de estas experiencias extraordinarias y además te tiene los mejores consejos para que puedas capturar los mejores momentos de tu aventura.

La buena noticia para los entusiastas viajeros que buscan tener su próxima aventura durante el receso de semana santa es que pueden elegir de un centenar de opciones que ofrece la rica región de Latinoamérica. Puede ser que optes por hacer un viaje en carretera hacia las montañas de colores en Cusco, o el desierto de la Tatacoa en Colombia o incluso la isla de Pascua en Chile. Las posibilidades son infinitas. Y lo más importante es que puedas recordar por siempre esta hermosa experiencia y la mejor forma para hacerlo es retratando cada momento para que luego puedas revisitar estos recuerdos. Para ello te recomendamos no solo retratar el destino final sino todo tu recorrido en carretera para llegar a aquel mágico lugar. En Kingston sabemos que el disfrute de un viaje no tiene que ver solo con llegar al destino final, sino que implica todo lo que viviste intentando llegar a éste.

Consejos útiles para tomar fotos mientras vas en carretera

¿Qué quieres capturar?

La carretera implica movimiento ya que estas en un carro u otro medio de transporte. Antes de tomar cualquier foto debes tener presente qué quieres capturar y saber que tienes pocas oportunidades para lograr esta imagen ganadora.

Firmeza, ante todo: La mano tiene que estar lo más firme posible

Podrás elegir tomar tus fotos con cámara o con tu Smartphone, pero lo más importante es recordar que debes mantener la posición de tus manos sobre el dispositivo quieta o de lo contrario la imagen aparecerá corrida. Kingston te recomienda mantener ambas manos sobre el dispositivo al momento de tomar la foto ya que esto te permitirá tener mayor control.

La velocidad de obturación es la clave

No te asustes cuando hablamos de velocidad, este punto simplemente se refiere al botón que verás en la parte derecha de cualquier cámara: el botón de obturación. Podrás ajustar este botón en diferentes números, que son la velocidad. Ahora bien, lo que hace este botón es abrir el lente de la cámara. En el caso de las fotos en movimiento, lo más recomendable es usar la velocidad más lenta que tenga tu dispositivo para asi capturar de mejor forma los elementos que quieras incluir en la imagen.

Ajusta el ISO de la cámara

De nuevo, no te asustes con este término que simplemente se refiere a la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para lograr una buena fotografía. Siempre ten en cuenta la luz con la que vas a contar. Por ejemplo, durante el día no seria necesario abrir el ISO y puedes mantenerlo como viene por defecto en la cámara. Ahora bien, si te encuentras en movimiento durante la noche en este caso sí debes ajustarlo para que pueda tener la posibilidad de ver muchos más detalles.

Busca planos profundos siempre

¿Qué es lo mejor de la carretera? Sin lugar a duda la inmensidad de los paisajes.

Para tomar fotos en movimiento lo mejor es buscar mostrar en el cuadro lo más lejos o amplio posible. Esto lo puedes lograr fácilmente utilizando el zoom de tu cámara lo más abierto posible. Al momento de utilizar el zoom recuerda siempre el encuadre para que no quede borroso lo que buscas compartir. Adicionalmente te recomendamos intentar ubicar a los protagonistas de la imagen en las esquinas superiores del cuadro.

Guarda el flash para la noche

Si no estás seguro de cuando deberías utilizar el flash la respuesta es simple: evitar el uso de flash en lo posible. En el caso de las fotos en movimiento debes siempre intentar hacer los famosos ‘barridos’: donde se nota que al tomar la foto estabas en movimiento y esto lo lograrás evitando el flash. Claro, si el escenario es de noche es obligatorio usarlo para que se puedan destacar más detalles de la carretera, por ejemplo.

Mira al mundo como tu lienzo y saca a pasear a tu creatividad con las tarjetas microSD de Kingston

No podemos dejar de lado la importancia que entra a jugar tener la tarjeta de memoria adecuada para lograr las mejores imágenes y/o videos, además de garantizar que los mimos serán guardados por siempre.

La microSD Canvas Select Plus de Kingston es compatible con dispositivos Android y ofrece una velocidad y capacidad mejoradas para cargar más rápido las aplicaciones y capturar imágenes y videos en múltiples capacidades de hasta 512GB1. Potente en rendimiento, velocidad y durabilidad, la microSD Canvas Select Plus está diseñada para ser confiable al tomar y desarrollar fotos de alta resolución o al filmar y editar videos Full HD. Las tarjetas Kingston Canvas han sido probadas para ser resistentes en los entornos y condiciones más difíciles, por lo que puede llevarlas a cualquier parte con la seguridad de que tus fotos, videos y archivos estarán protegidos.

Asimismo, Kingston tambien tiene las tarjetas microSD Canvas Go! Las microSD Plus de Kingston han sido diseñadas para los aventureros siempre a la búsqueda de los momentos perfectos para plasmar. Con sus elevadas velocidades de transferencia de hasta 170 MB/s1, las tarjetas microSD Canvas Go! permiten agilizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia. Con velocidades U3 y V30 podrás filmar impresionantes videos 4K Ultra-HD sin preocuparte por velocidades lentas y corte de cuadros, así como tomar fotografías de acción en secuencias perfectas. Esta referencia es ideal para cámaras de acción, drones y dispositivos Android.