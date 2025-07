Karate brinda la cuarta medalla de oro a Perú en Suramericanos de la Juventud Rosario 2022

El deportista juvenil Fernando Villegas brindó al Perú la cuarta presea presea de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventus Rosario 2022 al imponerse en karate, modalidad kumite (categoría -68 kilos) en la final Patricio Montalvetti de Argentina. Con todo el público local en contra y el aliento de un puñado de peruanos, Villegas ganó la cuarta presea dorada para el Perú y 22 preseas en total, hasta el momento, en III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, Argentina.

Por la mañana, el país sumó la medalla número 22 con Sofía Gómez en Karate -59 kg modalidad kumite femenino, quien logró la presea de bronce.

“Siento felicidad, orgullo y paz. Había mucha barra de los argentinos, la música que ponían, pero no me desconcentré, estaba con el karateca local. Sentir la barra en contra me hizo tener el sentido de ganar. Antes de ganar la medalla tuve muchas caídas, derrotas, pero supe levantarme, gracias a mi mamá estoy en Rosario 20222″, dijo Fernando Villegas.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario organizado por ODESUR que en su primera edición tuvo como sede a la ciudad de Lima en el año 2013, mientras que la segunda se realizó en Santiago de Chile en el 2017, teniendo resultados sobresalientes en ambas competiciones, gracias a la destacada participación de nuestros atletas.

En los Juegos Suramericanos Lima 2013, Perú ganó un total de 71 medallas (11 de oro, 24 de plata y 36 de bronce), ocupando el sexto lugar en el medallero general. En Santiago 2017, el Team Perú consiguió 40 medallas, las cuales se dividieron en 7 de oro, 10 de plata y 23 de bronce.

Un total de 105 medallas en tan solo dos ediciones de estos juegos en donde participan deportistas desde los 14 hasta los 18 años de edad, que sin duda constituye parte importante de su desarrollo con miras a futuras competiciones y su integración a sus respectivas selecciones mayores.

La medallas peruanas

ORO

1.- Alexia Sotomayor, natación, 50 metros espalda.

2.- Abel Sánchez, lucha grecorromana – 55 kg.

3.- Fernando Sandoval, lucha libre 60kg.

4.- Fernando Villegas, Karate Kumite masculino – 68 kg.

PLATA

5.- Darío Cubas, lucha grecorromana – 80 kg.

6.- Alexia Sotomayor, natación 100 m. Espalda.

7.- Alessia Martínez y Lucciana Pérez, Tenis dobles femenino

8.- Gonzalo Bueno e Ignacio Buse, Tenis dobles masculino.

9.- Alexia Sotomayor, natación 200 m. Espalda

10.- Alexandra Zavala, Tiro con Arco Recurvo Cadete Femenino

11.- Lucciana Pérez y Gonzalo Bueno, Tenis Dobles Mixto.

BRONCE

– Mizael Llontop, lucha grecorromana – 110 kg. – Aymar Janampa, lucha grecorromana – 65 kg. – Diego Balbi, natación 100 metros mariposa – Sebastián Castro, Taekwondo categoría -73kg – Yossiani Peceros, Taekwondo categoría -44kg. – Ignacio Buse, Tenis Singles Masculino. – Lucciana Pérez, Tenis Singles Femenino – Carlos Fernández, Adrián Rubiños, María Fernanda Maldonado y Alejandra Prieto, Tenis Mesa Equipo Mixto. – Alexia Sotomayor, Marcelo Rojas, Diego Balbi y Micaela Bernales, Natación Relevos 4×100 m. Combinado Mixto – María Celeste Maldonado, Karate kumite femenino +59kg. – Sofía Gómez, Karate Kumite femenino -59 kg.

Fuente: Agencia Andina