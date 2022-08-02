Junta de Portavoces sesionará este martes 2 de agosto

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano, convocó a sesión de Junta de Portavoces este martes 2 de agosto a las 3:00 pm, a la cual se podrá asistir presencialmente en la Sala Grau del Palacio Legislativo o, virtualmente, en la plataforma de sesiones del Congreso.

Como primer punto de agenda se elaborará el cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022 – 2023, que consta de 24; enseguida, se determinará el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2022 – 2023.

De acuerdo con el artículo 34 del reglamento congresal, el Pleno del Congreso aprobará “el cuadro de conformación de Comisiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del período anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia que se elige por todo el período parlamentario”.

Dicho cuadro, “es propuesto por el Presidente, previo acuerdo del Consejo Directivo. En su conformación, tanto de miembros titulares y accesitarios, se respetan, en lo posible, las propuestas remitidas por los distintos Grupos Parlamentarios”.