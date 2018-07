Juez Hinostroza dice ser inocente y evalúa recurrir a justicia internacional

El juez supremo César Hinostroza, a quien se les escucha en diversos audios difundidos por la prensa, dijo hoy ser “totalmente inocente” y que evalúa recurrir a la justicia internacional al considerar que se están vulnerando sus derechos.

“En su momento recurriré a la justicia internacional. Hubiera querido pedir una medida autelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a mi honra y dignidad, pero debo recopilar información”, indicó en RPP.

Refirió, además, que tiene pensado enviar cartas notariales a los directores los medios, a fin de que le otorguen copias de lo que están difundiendo.

“En su momento (iré a la comisión), estoy evaluando”, insistió.

De igual forma, subrayó que los audios donde es escuchado conversar con jueces y el empresario Antonio Camayo no demuestran que haya cometido algún tipo de delito.

Argumentó que no se le puede acusar de cohecho porque ello implica recibir dinero para resolver un caso, algo que asegura nunca hizo; tampoco de tráfico de influencia, porque comprende interceder previa compensación o dádiva.

“Yo no he pedido nada, soy totalmente inocente, no he cometido delito (…) Los audios violaron mis derechos, han arrastrado a la opinión pública a que me vea como persona negativa. Voy a demostrar que no he cometido ningún delito”, afirmó.

Señora K

Hinostroza comentó, asimismo, que la mención a la “señora K”, que se escucha en uno de sus audios, no se refiere a Keiko Fujimori, como se ha especulado.

No obstante, reconoció que cuando se habla de la “fuerza número 1” sí se refiere a Fuerza Popular, pero él no lo dice sino su interlocutor.

Además, dijo que el audio difundido en la víspera en el que se le escucha mencionar el apellido Fujimori habría sido grabado sin mandato judicial, pues la orden se dio el 31 de enero pasado y la grabación sería del 26 de diciembre de 2017.

Tras sostener que está posiblemente recortado e incompleto afirmó no conocer a Alberto Fujimori ni sus hijos Keiko y Kenji.

(Fuente: Andina)

