José Carlos Aponte, el peruano que forma parte de la misión Artemis I de NASA

La labor del astroquímico consiste en el análisis de las muestras que se traigan de la superficie lunar.

Por: María Fernández Arribasplata

No es la primera vez que el peruano José Carlos Aponte forma parte de una histórica misión de la NASA. En el 2020 fue noticia por integrar la misión OSIRIS_REx donde analizará las muestras que se logró recolectar de la superficie del asteroide Bennu.

Esta vez, en la misión Artemis I, es uno de los científicos responsables del estudio químico de las muestras (rocas y polvo) que se recolectarán de la superficie lunar.Como astroquímico de la NASA, el doctor José Carlos Aponte se especializó en analizar los compuestos orgánicos de meteoritos, asteroides hasta las muestras que trajo la misión Apolo 11 de la Luna.

Se formó en las aulas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) como químico y, luego de postular a más de 200 puestos de trabajo, llegó en el 2012 al Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Maryland, Estados Unidos donde actualmente labora.

Analizando el material lunar

En entrevista, el científico peruano José Carlos Aponte -quien creció en las calles de la Av. Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres- nos explica su labor en la misión Artemis de la NASA, la cual llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar para 2025, además que sumará una serie de experimentos científicos.

“Mi participación es desde el análisis de las muestras de la Luna. La misión Artemis es como una continuación de la misión Apolo 11 de la década del 60, de la cual se trajeron rocas y polvo lunar. Esas muestras fueron guardadas en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson bajo diferentes condiciones y mantenidas sin contacto alguno por más de 50 años. Hace unos meses se extrajo ese material lunar y lo que hemos hecho es analizar estas muestras, ver qué compuestos químicos tienen y también podemos identificar si han sido contaminadas durante el tiempo que han estado en la Tierra”, detalla Aponte.

Todo ese análisis servirá para proveer de información a la misión Artemis I y así indicarle un mínimo de requerimientos para la protección a futuro de las muestras que se traerán.

Como especialista en análisis de compuestos orgánicos, el trabajo “fuerte” del investigador peruano José Carlos Aponte en esta misión comenzaría cuando los miembros de la misión Artemis I traigan de vuelta a la Tierra el material recolectado de la Luna.

“Con la misión Artemis vamos a ir a zonas que no se han ido anteriormente y que no han sido expuestas a radiación tan intensa como en otras misiones – como la de Apolo- y se espera que los materiales orgánicos se hayan mantenido preservados y que no se hayan destruido”, comenta el científico.

Aponte agrega que, en el Laboratorio Analítico de Astrobiología del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, se buscan compuestos que sean relevantes sobre los orígenes de la vida en la Tierra.

“En algún momento geológico la Tierra y la Luna han sido muy parecidas, los mismos cráteres que se ven en la superficie de la Luna, también han existido en la Tierra. Esos cráteres son impactos de cometas y asteroides que trajeron consigo agua y material orgánico que permitió dar origen a la vida en la Tierra. Pero en la Luna no han sucedido todos los procesos geológicos que sucedieron en la Tierra y eso nos ayuda a entender qué se necesitaría para los orígenes de la vida en la Luna”, explica.

Por otro lado, debido a que la Luna está expuesta a mucha radiación -a falta de atmósfera-, el científico peruano y su equipo investigarán cómo esa radiación puede afectar a las futuras misiones y qué mecanismos se pueden implementar para controlarlo.

“También estudiar el material lunar nos da un valor importante de qué recursos son explotables en la Luna y qué mecanismos se pueden implementar para buscar agua, por ejemplo”, explica el astroquímico de la NASA.

Misión OSIRIS_REx

En el 2020, José Carlos Aponte participó en la histórica misión de NASA: el OSIRIS_REx. Esta nave espacial entró en contacto con el asteroide Bennu y pudo recolectar una muestra de su suelo, con el fin de analizarlas y así descubrir los orígenes del sistema solar y la vida en nuestro planeta.

“Esa fecha el brazo robótico pudo recolectar mucho material, el cual ya está en camino a la Tierra. Precisamente el 23 de septiembre de 2023, la muestra debe llegar al desierto de Utah, en el suroeste de Estados Unidos. Este fin de semana un equipo estará en el lugar haciendo pruebas para ver dónde puede caer la muestra y qué tipo de contaminación puede haber. Estamos con mucha presión para tener todo listo”, comenta.

Explorador de NASA

Toda la experiencia de José Carlos Aponte en misiones de NASA, y principalmente en el proyecto Artemis I, será contada en la serie “NASA Explorers: Artemis Generation” cuyo primer episodio fue estrenado este 21 de setiembre en el canal de YouTube de NASA.

Se contarán las historias de los ingenieros, astronautas y científicos que forman parte de esta histórica misión que apunta a devolver a los seres humanos a la Luna.

Cabe precisar que Artemis I es una prueba de vuelo sin tripulación, la primera de una serie de misiones complejas que se dirigirán a la Luna. Posteriormente, la NASA llevará a la primera mujer y al primer afrodescendiente a la Luna, allanando el camino para una exploración a largo plazo y sirviendo como trampolín para enviar astronautas a Marte.

“Son 4 episodios de 10 minutos cada uno, y cada episodio trata sobre un tema. La gente que trabaja en la misión, desde ingenieros hasta gente que hace ciencia como yo, van a ir mostrando sus perfiles y se podrá conocer cada aspecto de la misión. Cuando grabamos, muchos se sorprendieron de mis orígenes, pensaban que venía de una familia adinerada y no es así, yo crecí en Caquetá de allí vengo, vean el episodio y conocerán más de mí”, comenta entre risas el científico peruano.

En el Episodio 1 se expone los inicios de la astronauta Jessica Watkins, el ingeniero Adam Naids y la curadora de roca lunar Julie Mitchell. Cada uno tuvo un comienzo diferente para llegar a la NASA, y hoy forman parte vital de la misión para llevar la ciencia a la superficie lunar.

Precisamente como se narra en el episodio, José Carlos Aponte supo que quería ser químico luego de un peligroso experimento en la cocina de sus abuelos, y hoy podría ser uno de los primeros científicos en estudiar muestras del Polo Sur de la Luna.

Finalmente, el científico peruano aconseja a los jóvenes a que siempre se esfuercen, sean perseverantes y asegura que nada es imposible. «Sigan persiguiendo sus metas y sueños, como yo lo hice», concluye.

La NASA concluyó este miércoles 21 en el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.), una serie de pruebas en el cohete de la misión no tripulada Artemis I habiendo cumplido los objetivos marcados.

Se espera que el despegue del nuevo cohete lunar sea entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre, luego de haber sido cancelado a inicios del mes a causa de una fuga de combustible.

Fuente: Agencia Andina