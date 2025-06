Jana Yamashita, subcampeona mundial junior en patinaje freestyle: «Representar al Perú es lo que más quiero»

A sus 12 años, busca una medalla de oro en el próximo mundial, a realizarse en Italia el 2024.

Comenzó a patinar por afición desde los 9 años, pero su carrera profesional despegó cuando se consagró campeona nacional senior femenino 2021, sorprendiendo al jurado calificador en un inédito campeonato organizado en la sede Legado Costa Verde. Jana Yamashita venció a rivales que le doblaban la edad, viajó a Francia a pulir su talento y después se convirtió en subcampeona mundial junior en Argentina.

“Empecé como un pasatiempo de verano, me regalaron unos patines para una Navidad. Luego fui a circuitos y le agarré el gusto al desplazamiento, me divertía”, afirma la campeona.

A sus 12 abriles, es seleccionada nacional con proyección a convertirse en campeona mundial de su categoría. Su sueño es ganar una medalla de oro en el próximo Mundial Junior de Italia 2024 y darle así, una alegría a sus padres, que son sus mayores hinchas. Por eso, entrena en el único circuito profesional de patinaje freestyle, inspirada y motivada por la infraestructura de Legado Costa Verde.

“Mis papás son muy importantes. Cuando me caigo, están para ayudarme. No me gusta verlos llorar ni de alegría, solo quiero verlos feliz y quiero que el patinaje se haga más conocido”, agrega.

REPRESENTAR AL PERÚ, LO MÁS QUERIDO

Jana estudia, entrena, come saludable, practica vóley y hasta responde a sus seguidores en redes sociales. Ella ama representar al Perú y no pierde la esperanza ver a más mujeres en el patinaje freestyle y que esta disciplina ingrese al circuito olímpico.

“Debe existir más apoyo por parte de las empresas para viajar y representar al Perú. Sin duda, la ayuda de Legado ha sido importante, porque tenemos rampas en esta sede”, enfatiza.

Este año, Jana fue semifinalista en la categoría open femenino del Campeonato DELA’STREET de Brasil. Además, se ubicó en el segundo lugar en el Campeonato Nacional Brasileiro; y quedó entre los cinco mejores en la categoría senior del Selectivo Nacional, sumándose el primer lugar en la categoría junior en el selectivo nacional.

“Aprendí a caer sobre una rampa, ya le agarré el truco. Es importante utilizar protección. Cuando estuve en Argentina, conocí a mis ídolos y me dijeron que patino muy bonito. Eso me hizo feliz, porque también veo muchos patinadores de distintos países”, concluye.