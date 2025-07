INSN: Más de 236 mil atenciones y cerca de 5 mil cirugías se han realizado entre Enero y Agosto en la cuna de la pediatría

INSN cumple 93 años al servicio de la niñez peruana

Cientos de historias se escriben a diario en los diferentes consultorios, hospitalización, emergencia, sala de operaciones, laboratorio clínico, entre otras áreas del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, rumbo al centenario, que el 1 de noviembre cumplió 93 años de servicio a beneficio de los niños y adolescentes de todo el Perú. Entre enero y agosto del presente año, en la institución se han realizado más de 236 mil atenciones médicas y cerca de cinco mil cirugías, siendo el grupo etario de 1 a 4 años de edad el que registra la mayor cantidad de citas mientras los pacientes más recurrentes proceden del distrito de San Juan de Lurigancho.

El centro pediátrico, actualmente bajo la Dirección General del Dr. Jaime Tasayco Muñoz, a lo largo de estas nueve décadas, ha recuperado la salud a más de 22 millones de menores.

La máxima autoridad de la institución, durante su discurso en la ceremonia central por su 93 aniversario, realizado esta mañana, reveló que próximamente se hará implantación de válvulas pulmonares a menores que aquejan de problemas al corazón sin necesidad de recurrir a cirugía abierta y que será la primera institución en este tipo de intervenciones. Así también, señaló que se ha operado exitosamente a un bebé de siete meses de epilepsia que tenía entre 20 y 30 convulsiones al día desde que nació y que estas cesaron.

Según las estadísticas del INSN, en el periodo señalado líneas arriba, se han realizado 236 mil 215 atenciones externas y se han efectuado 4,498 operaciones de mediana y alta complejidad.

Los servicios más requeridos por los pacientes en atenciones han sido Neurología (7,437), Cardiología (6,408), Endocrinología (6,252), Oftalmología (6,799), Salud Mental (5,076), Nefrología (4,957), Gastroenterología (4,854), Dermatología (4,138), así como odontoestomatología (66,250).

Respecto a la procedencia de los pacientes del total de consultas externas en atenciones médicas (112,489) el 68.97 % es de Lima Metropolitana; 19.31% de las diferentes regiones; 4.80% de provincias de Lima; y 6.92% del Callao. La procedencia de pacientes con mayor incidencia han sido Ancash (2,933), Ica (2,795), Junín (1,990), Piura (1937) y Cajamarca (1,506).

En el caso de la capital, el mayor número de atenciones a pacientes fueron procedentes de San Juan de Lurigancho (14,863), San Martín de Porres (5,611), Ate (5,070), Lima (4,278), Puente Piedra (4,092), Los Olivos (3,246). Así también, el grupo etario de 1 a 4 años de edad es el que registra la concentración de atenciones con 35,200 y le sigue el grupo de 5 a 9 años con 32,461 atenciones.

Es preciso señalar que del total de intervenciones quirúrgicas 2,940 corresponden a cirugías mayores y de ellas 1,036 han sido realizadas con mayor demanda en el Servicio de Cirugía General, 496 en Cirugía Plástica y Quemados, 307 en el Servicio de Traumatología, 274 en Urología, 256 en Neurocirugía.

Asimismo, es importante resaltar que en el mismo período de 2020, durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, se realizaron 2,316 operaciones y en el año 2021 se efectuaron 2,615 intervenciones quirúrgicas.

Entre las recientes operaciones exitosas que se han logrado en el centro pediátrico, en el mes de octubre, son el trasplante de córnea a dos menores, uno de 12 y otro de 17 años, que recuperaron su visión, con los que suman 11 trasplantes.

CUNA DE LA PEDIATRÍA

Cabe precisar que ni la pandemia de la COVID-19 paralizó las actividades del INSN que estuvo en la primera línea de batalla desde el primer día atendiendo a la población más vulnerable, así como lo hizo en su debido momento frente a enfermedades, epidemias, desastres naturales que amenazaban la salud de los pequeños pacientes.

El INSN, Cuna de la Pediatría peruana, cuenta con 45 subespecialidades y ha sido partícipe de grandes avances de la ciencia médica que lo llevó a ocupar un sitial importante con un nivel de atención III-2 y cada vez resuelven casos más complicados que afectan a los pacientes.

El personal médico es constantemente invitado a diferentes congresos internacionales de pediatría para presentar sus técnicas aplicadas en la recuperación de los pacientes lo que enorgullece a la institución como es el caso de un grupo de especialistas del servicio de Neurocirugía que ganó un premio internacional en el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica con la exposición de “Tratamiento Microquirúrgico y Endovascular de Aneurismas Cerebrales Pediátricos” que permitieron salvar la vida a 18 menores de este centro pediátrico, que se realizó en setiembre último en Argentina.

Así también, el Ministerio de Salud reconoció a la institución por ocupar el primer puesto en los Tops Cinco en Lima Metropolitana con el mayor número de Telecapacitaciones a nivel nacional en beneficio de los profesionales de la salud logrando fortalecer sus capacidades resolutivas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación durante el presente año.

“ME OPERARON 31 VECES Y ME SALVARON MI PIERNA”

La expaciente Sandra Tenorio (39), quien reside en Chile, envió un saludo al INSN y le deseó muchos éxitos en el crecimiento del centro pediátrico y vive agradecida eternamente al personal médico y asistencial que durante tres años y medio estuvo hospitalizada y le salvaron su pierna tras realizarle 31 operaciones y nos brinda su testimonio. “Tenía 9 años cuando un micro me atropelló frente a mi colegio. Me llevaron de urgencia al exHospital del Niño. En una junta médica decidieron amputarme la pierna pero solo el Dr. Óscar Solís se arriesgó y dijo que con una técnica podía salvarme. Desde el primer día se convirtió en mi Ángel”, señaló.

“El hospital es mi segundo hogar. Estuve internada tres años y medio. En ese tiempo me operaron 31 veces. Si bien no es una pierna estética por las cirugías es mejor que una prótesis. A pesar de todo lo que sufrí, sirvió. Me siento feliz y privilegiada de tener mi pierna. Me puedo parar, caminar, correr y arrodillarme a pesar de todo. En el hospital conocí a personas que se convirtieron en parte de mi familia. La calidad humana de cada uno de ellos, médicos, enfermeras, técnicas, ayudó a mi tratamiento, a no sentirme sola. Siempre había una sonrisa, una broma. Ellos lo hacían grato”, manifestó Sandra.

“LES DEBO MI VIDA”

María Pía (25), natural de Barranca, está próxima a graduarse de psicóloga y espera algún día poder trabajar en este centro pediátrico que la ayudó a recuperarse en su salud. “Tenía 13 años cuando me trajeron de urgencia al Instituto de Salud del Niño. En un hospital de Barranca me habían operado de peritonitis que desencadenó en una infección generalizada: me habían dejado materia en los intestinos, estaban necrosados. No había esperanzas de vida para mí. Aquí, en el instituto, me operaron varias veces. Me hicieron transfusiones de sangre. Vivía conectada a muchas máquinas. Me colocaban suero 9 horas al día. No comía solo me alimentaban con fórmulas”, recordó.

“Estuve internada largos meses y luego venia y salía y así pasaron tres años. Estoy muy agradecida con el hospital. Gracias a Dios, a mis técnicas, mis enfermeras, al Dr. Fernando Durand, que hicieron posible mí recuperación. Les debo mi vida”, dijo.

María Pía hizo una bonita amistad con la licenciada en Enfermería, Adela Pérez Vela, a quien le hizo de su madrina de 15 años. Luego, tras salir de alta, varios años estuvo como voluntaria y en varias navidades se vistió de Mamanuela y llevó regalos a los niños del servicio de Cirugía General donde ella estuvo internada y visita con frecuencia.

“SANARON MI CORAZÓN”

Nicole Canales Tanta (20), quien está próxima a concluir su carrera de Administración de Empresas, es otra expaciente del INSN. A los 4 años le diagnosticaron soplo al corazón y requería una cirugía. En el 2006 le realizaron Cateterismo Cardíaco: Cierre percutáneo de la Comunicación Interauricular con la colocación de dispositivo oclusor de CIA y así se convirtió en la primera paciente a la que se le colocó este dispositivo en el Perú.

“Recuerdo que llegué aquí cuando tenía 4 años. Me diagnosticaron soplo al corazón. Los doctores Carlos Mariño Vigo, María Lapoint Montes, César Salinas Mondragón, un español y otros médicos estuvieron a cargo de mí intervención quirúrgica. Gracias a esta operación de los médicos yo puedo hacer mi vida normal. Puedo correr, saltar, hacer muchas cosas sin ningún problema. Me sanaron mi corazón”, manifestó Nicole.

El personal médico, asistencial y administrativo trabaja desde hace 93 años en la prevención, recuperación y rehabilitación de los pacientes brindando una atención altamente especializada en forma oportuna, eficiente y con calidez.

RESEÑA HISTÓRICA

El otrora Hospital del Niño, que tuvo varios nombres, se inició gracias a un grupo de distinguidas damas de la Sociedad de Auxiliadora de la Infancia, encabezada por la señora Juana Alarco de Dammert, pidió al presidente Augusto B. Leguía que construya un hospital exclusivamente para niños. Ese proyecto se hizo realidad financiado en parte con la aplicación de un impuesto de bebidas alcohólicas. Inaugurada la obra, el entonces mandatario, le puso el nombre de su difunta esposa, Julia Swayne Mariátegui de Leguía. El primer día que abrió sus puertas solo se atendió a 7 niños.