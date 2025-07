Ingeniero cusqueño crea Konstruedu, la plataforma de cursos para la construcción 4.0

Joven emprendedor promueve la integración de nuevas tecnologías en la industria de la construcción.

Por Gladis Juan de Dios

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los proyectos de construcción suelen extenderse un 20% de lo programado y sobrepasan sus presupuestos iniciales en más de un 80%. Esto se debe, en gran parte, a la baja adopción de tecnologías y a la baja capacitación de los empleados. El ingeniero cusqueño Dheivis Jara Vilca pretende cambiar esta realidad y, por ello, creó Konstruedu.

Cuando Dheivis Jara terminó sus estudios de ingeniería civil fundó una empresa constructora a través de la cual ejecutaba proyectos de construcción. Como todo empresario que mide sus indicadores, notó que en uno de los tantos proyectos no se estaban cumpliendo los objetivos: había demoras, pérdidas, y el retorno de la inversión no era el esperado.

“Mi primer acercamiento a la aplicación de la tecnología en la construcción fue cuando al visitar una obra me di cuenta que llevamos el celular a todos lados, tenemos la tecnología a la mano, sin embargo, en la obra seguimos trabajando como lo hacíamos 20 años atrás”, relata emprendedor Dheivis Jara.

Por algún tiempo, Dheivis pensó que ese era un problema solo de su empresa, así que buscó formas de mejorar la productividad del equipo de trabajo y el ritmo de ejecución de los proyectos, que permitieran, a la vez, el crecimiento y desarrollo de la compañía.

En esta búsqueda exhaustiva se encontró con un curso de la Universidad Stanford sobre Construcción 4.0, un concepto nuevo para él, que proponía la tecnología aplicada a la industria de la construcción para lograr proyectos más eficientes.

Dheivys tomó el curso y se encaminó en un ciclo de capacitaciones y diplomados en academias extranjeras, que le ofrecían conocimientos y experiencias muy avanzadas en este sector.

Enamorado, como confiesa, de este descubrimiento que le abrió la visión de lo que hasta el momento significaba para él la ingeniería y la construcción civil, el ingeniero Jara decidió aplicar estos conocimientos que engloban la construcción 4.0 en los proyectos que ejecutaba su empresa.

“Me topé con una cruda realidad. Los profesionales con los que contábamos en la empresa no estaban capacitados con estos conocimientos. No sabían lo que era Construcción 4.0. Yo lo había aprendido, pero ellos no”.

Dheivis aún seguía pensando que esto solo pasaba en su empresa, creía que estaba atrasado frente a otras compañías del mismo rubro. Sin embargo, cuando conversaba con sus colegas de otras compañías del lugar y aun de otras regiones, se dio cuenta que la falta de integración de la tecnología en la industria de la construcción peruana y latinoamericana era más común de lo que se podría imaginar, y estaba muy arraigada.

“En la industria de la construcción somos muy poco digitalizados, y esto se debe en gran parte a que los profesionales no están capacitados en esta corriente de la Construcción 4.0 que relativamente es nueva y, en la actualidad, no suele enseñarse durante el desarrollo de la carrera, ya sea universitaria o técnica”.

La industria de la construcción en América Latina y el Caribe

Según el índice de digitalización de la consultora McKinsey, la lenta adopción de tecnologías digitales en el sector construcción, lo coloca en los últimos puestos de la lista. No sorprende, entonces, descubrir que las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y los gastos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del sector construcción sean de los más bajos en comparación con otros.

Factores como la baja adopción de tecnologías que agilicen el flujo de la información, la informalidad y escasa capacitación de los empleados hacen que la productividad del sector de la construcción haya sido la más baja de todas las industrias en las últimas décadas: solo creció 1% en los últimos 20 años, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

La firma McKinsey estima que el retraso en la productividad de la construcción le cuesta a la economía de América Latina y el Caribe unos 50,000 millones de dólares. Así también, resalta la importancia de esta industria en la economía, dado que representa aproximadamente el 6% del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción.

¿Cómo cambiar esta realidad?

«¿Cómo una industria tan grande como la construcción, siendo un agente principal para el desarrollo de la economía de cada país, puede ser tan poco digitalizado y tan poco productivo?», se preguntó Dheivis.

“A mí me apasiona mucho la construcción. Yo soy ingeniero, me formé para construir y me gusta mucho lo que hago. Por otro lado está mi socio, que es ingeniero de sistemas, y un apasionado de la tecnología, entonces, quisimos fusionar estas dos pasiones nuestras para general el cambio”, asegura Jara.

Dheivys y su socio no solo querían cambiar la realidad de la empresa constructora, sino de la industria de la construcción en el país y en Latinoamérica, y decidieron atacar el problema de raíz a través de la formación de los profesionales de la nueva generación. Es así que surge Konstruedu.

Formación: el punto de partida.

Konstruedu nace con la misión de democratizar los conocimientos de la Construcción 4.0 para lograr que la industria de la construcción sea productiva y digitalizada. Al día de hoy, estos conocimientos se desarrollan principalmente en países desarrollados como Estados Unidos o los países europeos, y la idea de los jóvenes emprendedores es que estos conocimientos no lleguen a sus colegas latinoamericanos después de 20años, sino, desde ya.

Esto, por supuesto, generará un impacto en las actividades constructivas, logrando que la ejecución de los proyectos sean más eficientes.

La Construcción 4.0 implica el desarrollo de metodologías, marcos de trabajo, filosofías, herramientas, que buscan optimizar y mejorar la productividad de la construcción a través de tecnologías 4.0: tecnologías de la información, robótica, impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada, etc.

Por ejemplo, el trabajo de la construcción se relaciona con los planos, que son la representación gráfica de una obra en dos dimensiones, y que por mucho tiempo han sido la guía principal para la puesta en marcha de un proyecto, pero que ahora se ha convertido en uno de los grandes problemas en la construcción.

“Trabajar un proyecto de construcción en dos dimensiones es muy complicado y lleva a cometer muchos errores. El enfoque de la Construcción 4.0 promueve el uso de modelos digitales en lugar de los planos, modelos que sean la representación fiel a escala de lo que se va a construir. En otras palabras, construir primero en la computadora, donde se pueda evaluar y plantear soluciones a los posibles problemas que se puedan encontrar. Una vez que tengamos esta visión más real del proyecto, recién lo llevaremos a la obra”.

A pesar de que al día de hoy no hay una aceptación mayoritaria de la Construcción 4.0, ésta viene con mucha fuerza y no sólo para la empresa privada que está ya un paso adelante, sino también a nivel gubernamental, a través del Plan BIM.

El Plan BIM es una medida impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al reconocer la necesidad de modernización y digitalización en los proyectos de inversión. Tiene por objeto la adopción de la metodología Building Information Modeling (BIM) en las inversiones públicas en infraestructuras de todo el país.

La metodología de la educación online en Construcción 4.0

Konstruedu es una plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 para ingenieros civiles y profesionales afines a la construcción, entendiéndose que un proyecto de construcción engloba diferentes especialidades, por ejemplo, los ingenieros electricistas, ingenieros sanitarios, etc.

Estos cursos están dirigidos al profesional técnico que tomas las decisiones, en este grupo están los estudiantes de ingeniería civil del quinto semestre en adelante, que buscan complementar su formación; y los profesionales de la ingeniería civil y afines a la construcción que ya están ejerciendo y buscan actualizarse para ser competitivos en su trabajo.

Si bien la Construcción 4.0 es un conjunto de conocimientos bastante amplio, la oferta educativa de Konstruedu se enfoca en tres categorías: BIM o Modelado de la información de la Construcción, Lean Construction o Construcción sin pérdidas, e Ingeniería estructural.

“El punto de partida para digitalizar la industria son los cursos de BIM. Cualquier profesional tiene que conocer sobre el modelado de la información de la construcción porque los procesos van a cambiar y ya nos vamos a olvidar de trabajar con planos de papel y vamos a trabajar con planos digitales”, enfatiza Dheivhis.

En su versión de pago, son tres los servicios que ofrece Konstruedu:

1. Cursos individuales para estudiantes que deseen llevar un curso o más por separado.

2. Servicios de suscripción “Konstruedu Premium” para estudiantes que desean acceder a todos los cursos de la plataforma de acuerdo al plan que se elijan.

3. Konstruedu Empresas para aquellas compañías grandes o pequeñas que deseen optimizar su su método de trabajo y necesitan que sus empleados actualicen sus conocimientos.

Una vez que el estudiante toma el curso, se le asigna tutores que lo acompañen en todo su proceso formativo, así también, el estudiante tendrá una sesión de reforzamiento en vivo con el tutor, para poder absolver dudas respecto de la materia y logre la certificación.

En otras palabras, cuando una persona compra un curso, no solo tiene acceso a todas las sesiones del curso, sino también a sesiones de acompañamiento y reforzamiento con los tutores.

“Nuestro servicio busca dar una educación integral que concluya no solo con un certificado, sino con la aplicación real de estos conocimientos a los proyectos, en ese sentido vemos que las mentorías profesionales y las sesiones de acompañamiento son un buen camino”, afirma el emprendedor.

Los cursos de Konstruedu aplican con metodología micro learning, es decir, son cursos cortos y concisos, lo que le garantiza al estudiante hasta un 30% más de recordación. Además, son certificados internacionalmente por Autodesk y de Cype, dos de las compañías líderes en el mundo de la ingeniería de la construcción.

“Otra de las características de nuestros cursos es que estos se desarrollan con casos reales, donde han participado nuestros docentes, de tal manera que la aproximación a un proyecto real de construcción es mucho más cercano y así el alumno estará mejor preparado una vez que termine el curso”, resalta.

Konstruedu, a un año de su creación

Al 2021, por lo menos 15 mil estudiantes en más de 30 países han llevado y se han certificado en los cursos de Konstruedu, de los cuales, más del 25% son de Perú, 18% de México, 14% de Colombia, otro 14% de Ecuador, 10% de Chile, entre otros.

Para el 2022, Konstruedu se plantea incrementar la oferta de cursos a 60 (actualmente son 25), y aumentar la cantidad de estudiantes a 50 mil en toda Latinoamérica.

Si bien, actualmente, la venta de cursos individuales representa un 65% de ingresos para Konstruedu y la suscripción solo un 30%, se busca que en adelante es que estos porcentajes se inviertan y que el servicio de suscripción se convierta en la línea principal del negocio.

Como parte de su estrategia de expansión, en su versión gratuita, la startup de educación digital ofrece tres cursos de libre acceso a todas las personas, especialmente a los profesionales que deseen conocer o iniciarse en esta nueva tendencia que es la Construcción 4.0.

Estos cursos tienen también la opción de certificación, siempre que el estudiante los termine satisfactoriamente. Al llevar el curso, el estudiante pasa formar parte de la comunidad Konstruedu disponible en un canal de la plataforma Discord.

El joven emprendedor comparte su visión y compromiso de transformar la industria de la construcción. “Queremos ser la plataforma de educación online líder que impulse la transformación digital y una mayor productividad en este sector en todos los países de la región”, agrega.

Konstruedu es parte del programa de aceleración de startups Batch 2022-1, de StartUPC, a través del cual viene recibiendo asesorías para lograr un crecimiento sostenido de las ventas y escalamiento regional, como se lo propone.

Talento de Pronabec

Dheivis tiene 26 años y es uno de los talentos del Programa Nacional de Becas, pues gracias a este apoyo estatal pudo realizar sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, pero es debido a su esfuerzo, compromiso y perseverancia que ha logrado destacar como estudiante, investigador y emprendedor.

Desde su etapa de estudiante de ingeniería civil, Dheivis ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus trabajos de investigación y proyectos innovadores, entre los más resaltantes, los relacionados a la tecnología del concreto y la tecnología aplicada a la construcción.

Después de terminar la universidad y antes de crear Konstruedu, fundó una empresa constructora desde la cual ejecuta proyectos de construcción como edificaciones, obras de saneamiento y demás.

En la actualidad, Dhaivis, lleva adelante este emprendimiento junto a su hermano Ángel, que es también su socio. “Ángel es ingeniero de sistemas y es quien se encarga de toda la parte tecnológica. Este mix entre tecnología y construcción nos permite darle soluciones globales a la industria”, concluye Jara.

Fuente: Agencia Andina