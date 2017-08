“En hospital faltan insumos, medicamentos… Y corazón”… Por Octavio Huachani Sánchez

En el mismo instante en que Danilo Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, declaraba que solo levantarán la huelga cuando se defina la escala salarial de los médicos, Elena López Francisco daba a luz a un bebé en pleno pasadizo del Hospital Luis Negreiros del Callao.

Lamentablemente el caso de Elena López no es el único caso de maltrato a una parturienta: Luz Laulate tuvo que traer al mundo a su hijo en un baño de hombres del hospital Sergio Bernales de Collique.

En el hospital de Huaycán una adolescente de 14 años dio a luz en el baño de ese nosocomio. “Los doctores me enviaron a mi casa y me dijeron que vuelva a las 2 de la tarde, que todavía no era el momento”, manifestó indignada la adolescente que tenía 38 meses de gestación.

Finalmente Milagros Donaire Valverde, de 23 años, estuvo al borde de la muerte, luego de dar a luz a su primer hijo. Ocurrió en el Hospital materno infantil San Bartolomé ubicado frente al hospital Loayza.

“La huelga médica busca mejorar las condiciones en las que se atienden a los pacientes de todo el país” aseguró por su parte el presidente de la Federación Médica Peruana, sin embargo suman miles los pacientes que no reciben atención por consulta externa porque los consultorios están cerrados.

Son los casos de Margarita Casaña y Karina Chumbe. Mientras la primera ingresó por emergencia al hospital María Auxiliadora por una arritmia cardiaca, la segunda acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para descartar un posible cáncer. Ambas, como muchos otros pacientes, tendrán que esperar que termine la huelga.

