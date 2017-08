CAN actualizará Plan Nacional Anticorrupción y planteará medidas inmediatas

En reunión a realizarse este 15 de agosto

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) actualizará el Plan Nacional Anticorrupción que entregarán al Poder Ejecutivo y que incluirá propuestas “más concretas e inmediatas” para combatir a ese flagelo, anunció el titular de este organismo y presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Explicó que, como nuevo titular de la CAN, ha convocado a una reunión este 15 de agosto en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a fin de discutir este tema. “Vamos a actualizar el Plan Nacional Anticorrupción que la CAN tiene que proponerle al Poder Ejecutivo.

Vamos a hacer ese trabajo (…) ese tema ya se está trabajando”, manifestó en declaraciones a Canal N. Respecto al contenido de dicho plan, Rodríguez consideró necesario identificar prioridades y, en concreto, definir las diez medidas más urgentes para hacer retroceder la corrupción.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de hacer más transparente el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales. Una alternativa podría ser la bancarización obligatoria de los aportes económicos. “Ya estamos en vísperas de campaña electoral y por eso una posibilidad es que la ayuda que reciban los partidos no sea en efectivo, sino que se depositen en los bancos y que haya también una unidad de fiscalización para que las cuentas sean claras”, subrayó.

“En la reunión del 15 vamos a plantear propuestas, pero que sean más inmediatas; tenemos que aterrizar y me comprometo a que ese día tengamos iniciativas más concretas”, manifestó. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que tiene por objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. La CAN fue creada mediante Decreto Supremo N° 016-2010-PCM y reconocida por norma con rango de Ley (Ley N° 29976).

(Fuente: Andina)

