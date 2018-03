Soma teatro presenta este 2018 la versión libre de “ubú rey/ anfitrión”

​Comedias en temporadas paralelas

diriGIDas POR Rodrigo Chávez y daniel amaru silva

Estrenos: jueves 8/sábado 10 de marzo a las 8:00 pm

Luego de cuatro años con propuestas dramáticas Soma Teatro presentará la versión libre de las obras UBÚ REY de Alfred Jarry y ANFITRIÓN de Moliere dirigidas por Rodrigo Chávez y Daniel Amaru Silva. La temporada de ambas obras se realizará en paralelo en el Auditorio de la Alianza Francesa de Miraflores, y se estrenarán los días jueves 8 y sábado 10 de marzo a las 8:00 p.m, respectivamente.

UBÚ REY nos cuenta la historia de Ubu padre, quien motivado por Ubu madre, lidera un golpe de estado que asesina al rey de Polonia. Pero los fantasmas de sus víctimas lo persiguen y no le dejan tranquilidad. Con el pueblo en su contra y su esposa a punto de traicionarlo, Ubu padre debe prepararse para la guerra. En el camino, un sinfín de personajes ayudarán o se opondrán. Alfred Jarry, el autor, utiliza recursos del teatro pasado para proponer un teatro del futuro. Una obra tan absurda como punzante, tan antigua como contemporánea. El elenco lo conforma: Grapa Paola, Gonzalo Molina, Moyra Silva y Oscar Meza.

ANFITRIÓN de Moliere nos presenta que luego de años de guerra, el general tebano Anfitrión vuelve a casa junto a su esclavo Sosias. Pero no sabe que el dios Zeus, haciéndose pasar por él, ha llegado antes para seducir a su esposa Alcmena. Acompañado de su hijo Hermes, el infiel dios hará lo posible para no ser descubierto por nadie. Pero la mentira y el engaño tienen piernas cortas, sobre todo en un espacio tan pequeño. Con la casa llena de dioses disfrazados de humanos y esclavos que ya no saben a quién obedecer, las vidas se enredan y se confunden. Una comedia sobre la identidad, que une el texto de Molière con su precursor Plauto y su posterior von Kleist en una moderna versión. El elenco lo conforma: Tatiana Espinoza, Sergio Paris, Natalia Cárdenas, Alexa Centurión, Alain Salinas y Gabriel González.

Para Daniel y Rodrigo, era el momento de arriesgarse: “hace un poco más de tres años, decidimos fundar SOMA. Recién egresados de la universidad, y un poco cansados de esperar que alguien nos llame, nos buscamos nuestra propio espacio. Empezamos con muy poco -básicamente con lo que teníamos- pero con cada montaje nuevo hemos venido creciendo cada vez más. Hoy, después de seis obras estrenadas como grupo, varias reposiciones y algunos viajes al interior, queremos probar algo nuevo. Ahora nos toca arriesgar un poco y adentrarnos en universos diferentes. Hasta ahora, habíamos apuntado a la reflexión desde el drama y lo trágico. Esta vez queremos hacerlo desde la comedia y lo ridículo. UBU REY, de Alfred Jarry, es un clásico del teatro francés pero del teatro absurdo, de ese que no respeta las reglas impuestas por la tradición. Su estreno causó indignación entre los espectadores y se dijo que nunca más se volvería a mostrar. Pero más de un siglo después, aquí está: más vigente que nunca; ANFITRIÓN de Moliere, es una obra que tiene sus orígenes en la antigua Grecia pero que ha sido adaptada y readaptada innumerables veces. Los temas que toca siguen siendo temas universales, que nos competen directamente. Las preguntas que se formulan, siguen sin tener respuestas claras. Ambas obras giran en torno al poder. UBU REY desde el ámbito político y ANFITRIÓN desde la construcción de la identidad. Por eso las estamos haciendo en simultáneo, porque una viene con la otra, porque son caras distintas de la misma moneda. Así, esperamos que a través de la risa, podamos superar ciertas barreras y abrir el campo a la conversación, conversación todavía tan necesaria en nuestro país. Y qué mejor espacio para acogernos, que el teatro de la Alianza Francesa”.

UBÚ REY/ANFITRIÓN – TEMPORADA EN PARALELO

Temporada Ubú Rey: del 8 de marzo al 27 de abril, jueves y viernes 8:00 pm

Temporada Anfitrión: del 10 de marzo al 30 de abril, sábados a lunes 8:00 pm

VERSIÓN LIBRE DE SOMA TEATRO

Dirección: Rodrigo Chávez y Daniel Amaru Silva

Lugar: Auditorio Alianza Francesa de Miraflores

DIRECCIÓN: Av. Arequipa 4595 Miraflores

PREVENTA A 20 SOLES hasta el día de estreno de la obra (precio general)

Precios en temporada

Entrada General: S/. 40.00 nuevos soles

Estudiantes y jubilados: S/.20.00 nuevos soles

Entradas a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda, y en la boletería del teatro desde 6:00 pm

