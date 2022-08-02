20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioMundoGuatemala: La Premio Nobel de la Paz condena la detención de un...
Mundo

Guatemala: La Premio Nobel de la Paz condena la detención de un periodista y continúan las protestas

peruinforma
By peruinforma
0
667

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, condenó la detención del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y los allanamientos practicados en su residencia y las oficinas centrales de este medio de comunicación.

Además, Menchú calificó como arbitraria la detención de Zamora y señaló que la misma se trataba de una agresión más a los cientos de ataques contra periodistas y la prensa independiente.

“Estoy convencida que expresar críticas y visibilizar las malas prácticas de funcionarios públicos, lejos de constituir un delito, representa un derecho constitucional y una legítima responsabilidad ciudadana”, dijo la Premio Nobel de la Paz.

Menchú también convocó a la comunidad internacional para expresar su condena y a exigir la “claridad de estos dudosos hechos y sus negativas implicaciones en el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática”.

En tanto, las autoridades ancestrales de la región Ixil, Chajul, Cotzal y Nebaj rechazaron los actos protagonizados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), en las instalaciones de elPeriódico y la residencia de Zamora.

El colectivo señaló “una justicia cooptada es uno de los elementos que indica el inicio de una dictadura”.

“Repudiamos las acciones realizadas por el Ministerio Público, las excusas del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche -integrante de la lista de corruptos señalados por Estados Unidos-, quien se escuda en la reserva del caso”, sentencian las autoridades ancestrales.

Fuente: Agencia Nodal | El Periódico

Artículo anterior
Ministerio Público amplía investigación preliminar a jefe de Estado
Artículo siguiente
Bellezas de Turquía: exposición abierta en Parque Central de Miraflores
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Diplomáticas

Perú conmemora junto a Ecuador el Día Nacional y aniversario del...

peruinforma - 0
El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, envió un afectuoso saludo a Ecuador por el 216 aniversario de su Primer Grito de...
Mundo

Cancilleres de la OEA volverán a discutir la situación en Venezuela...

peruinforma - 0
Cancilleres de OEA analizarán crisis de Venezuela el 19 de junio en México La Organización de Estados Americanos (OEA) analizará la situación de Venezuela en...
Diplomáticas

Ministro Juan Barranzuela y embajador de Japón fortalecen gestiones para proyectos...

peruinforma - 0
El titular del MTC expresó su interés de contar con la asistencia técnica para proyectos como Línea 3 del Metro de Lima, TDT, 5G...
Mundo

Colombia: organizaciones campesinas realizan un paro nacional por incumplimiento en los...

peruinforma - 0
Organizaciones campesinas convocan a paro nacional desde este lunes Por incumplimiento a los Acuerdos de Paz, especialmente en sus puntos 1, respecto a la tenencia...