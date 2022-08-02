Guatemala: La Premio Nobel de la Paz condena la detención de un periodista y continúan las protestas

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, condenó la detención del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y los allanamientos practicados en su residencia y las oficinas centrales de este medio de comunicación.

Además, Menchú calificó como arbitraria la detención de Zamora y señaló que la misma se trataba de una agresión más a los cientos de ataques contra periodistas y la prensa independiente.

“Estoy convencida que expresar críticas y visibilizar las malas prácticas de funcionarios públicos, lejos de constituir un delito, representa un derecho constitucional y una legítima responsabilidad ciudadana”, dijo la Premio Nobel de la Paz.

Menchú también convocó a la comunidad internacional para expresar su condena y a exigir la “claridad de estos dudosos hechos y sus negativas implicaciones en el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática”.

En tanto, las autoridades ancestrales de la región Ixil, Chajul, Cotzal y Nebaj rechazaron los actos protagonizados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), en las instalaciones de elPeriódico y la residencia de Zamora.

El colectivo señaló “una justicia cooptada es uno de los elementos que indica el inicio de una dictadura”.

“Repudiamos las acciones realizadas por el Ministerio Público, las excusas del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche -integrante de la lista de corruptos señalados por Estados Unidos-, quien se escuda en la reserva del caso”, sentencian las autoridades ancestrales.

