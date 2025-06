Gobierno de transición y emergencia refirma compromiso de lucha contra las drogas

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reafirmó el compromiso del Gobierno de transición y emergencia en la lucha contra el narcotráfico. Agradeció la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones en la lucha contra este flagelo.

Las declaraciones las realizó, junto al ministro del Interior, José Elice, con quien participó en la ceremonia de incineración de 20.5 toneladas de droga decomisadas por la PNP en diversos operativos en todo el país y que estuvieron acopiadas en el Almacén Oficial del Ministerio del Interior, del 29 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021.

La premier reafirmó que el Ejecutivo está totalmente comprometido en la lucha contra las drogas, prueba de ello es que en pocos meses de gestión se ha puesto en marcha una política contra las drogas al año 2030. “Esto es una expresión de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas que asume nuestro gobierno de transición y emergencia”, puntualizó.

La premier agradeció el trabajo para combatir este flagelo y destacó la coordinación que realizan el Ministerio del Interior, la PNP y sus aliados estratégicos, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el gobierno de los Estados Unidos.

Vacunas

En otro momento, la titular de la PCM confirmó que el Gobierno de transición y emergencia mantiene negociaciones “muy avanzadas” con el Fondo de Inversión Ruso para la adquisición de un importante lote de dosis de la vacuna Sputnik V y que “tan pronto se concrete este u otros contratos (con otros laboratorios con los cuales se mantienen negociaciones), como es habitual, confirmaremos a la ciudadanía”.

Seguidamente confirmó que esta noche llegará al país el primer lote de vacunas del laboratorio Pfizer, adquiridas bajo el mecanismo de Covax Facility. “Este lote de vacunas asciende a 117 mil dosis, que se suman a las 50 mil que venimos recibiendo semanalmente. De esta manera, el gobierno de transición y emergencia sigue cumpliendo en traer las vacunas para la población”, añadió.

En otro momento, sostuvo que las vacunas de Sinopharm son de emergencia “elaboradas en un tiempo récord y que, en todos los casos, los estudios demuestran que las vacunas están en el mercado y las que ha adquirido el Perú, en particular, tienen un grado de eficacia para protegernos de situaciones como la COVID-19”.

Al ser preguntada sobre el informe suscrito por el consultor Carlos Neuhaus, que da cuenta que los almacenes del Cenares no están en condiciones de almacenar millones de vacunas contra la COVID-19, la premier Bermúdez respondió que se trata de un documento interno y una hipótesis de trabajo, pero ello no implica que no estemos en condiciones de recibir las dosis adquiridas.

Finalmente, llamó a la población a mantener la calma y confianza en el proceso de inmunización porque las vacunas que se adquieren “tiene eficacia”.