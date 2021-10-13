COVID-19: Reconocidos especialistas internacionales revelarán los últimos avances y tecnologías médicas para combatir la pandemia

Este 14 de octubre se llevará a cabo el evento gratuito organizado por la carrera de Bioingeniería de UTEC, el Centro de Investigación de Bioingeniería de la universidad y la Cleveland Clinic, uno de los centros médicos y académicos más reconocidos en el mundo.

Luego de un año y medio de iniciada la pandemia, los casos y el número de fallecidos por la COVID-19 han disminuido. Sin embargo, las autoridades sanitarias nos ponen en alerta. El Ministerio de Salud proyecta que el país puede afrontar una tercera ola a mediados de octubre. Por ello, para estar atentos al escenario que hoy enfrentamos, Cleveland Clinic-UTEC Summit -evento organizado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y Cleveland Clinic- revelarán los últimos avances médicos para solucionar esta situación que preocupa al mundo entero.

“La pandemia ha hecho que notemos aún más la importancia de la investigación para encontrar soluciones accesibles para los diversos mercados, con las cuales podemos no solo ayudar a los pacientes con COVID-19, sino crear tecnología que sea efectiva frente a futuros virus. Esto nos permitirá prepararnos para mejorar la calidad de vida de más personas”, explicó Julio Valdivia, director de Bioingeniería de UTEC.

El evento académico, que también conmemora los 100 años de aniversario de Cleveland Clinic -institución considerada la número uno en cardiología y urología en los Estados Unidos, según la calificación del News & World Report- tocará revolucionarios temas como proyectos de descontaminación con rayos ultravioletas para combatir la escasez de equipos de protección personal, soluciones de ingeniería para la ventilación mecánica durante condiciones de sobretensión, herramientas de predicción de riesgos de y análisis de registro de datos de COVID-19, tratamiento de pacientes ventilados mecánicamente para inactivar el SARS-CoV-2, entre otros.

Cabe recordar que se congregará a ocho especialistas internacionales de diversas organizaciones. Participarán investigadores médicos de Cleveland Clinic (Jacob Scott, Lara Jehi, Amy Nowacki, Aaron Fleischman, Geoffrey Vince y Barry Kuban), la gerente general de CelerPurus (Gabrielle Blocher) y especialistas del departamento de medicina de Case Western Reserve University ((Robert L. Chatburn)

“Invitamos a especialistas en el sector salud, estudiantes y público interesado a ser parte de este evento, el cual reúne expertos de primer nivel en un solo lugar. Así, podrán mantenerse actualizados sobre los últimos avances médicos para combatir la pandemia”, finalizó Valdivia.

El evento se realizará este jueves 14 de octubre, de manera virtual, y será dividido en dos horarios: De 9 a.m. a 12:00 p.m. y de 16:00 a 19:00 hrs. Los interesados en participar pueden registrarse gratuitamente en el siguiente enlace: https://bit.ly/2XHxCuD