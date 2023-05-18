Congreso aprueba proyecto para apoyar reactivación de las mypes

El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que establece, de manera extraordinaria, la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones y perfecciona los procedimientos generales del sistema de detracciones para las micro y pequeñas empresas (mypes), a fin de fortalecer la capacidad financiera y apoyar la reactivación económica de este sector empresarial.

La congresista Rosangella Barbarán (FP), presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, sostuvo -durante la sustentación de la iniciativa- que lo que se busca es perfeccionar los procedimientos generales del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) para las mypes, a fin de que estas puedan hacer frente al impacto de la crisis económica.

Refirió que las cuentas de detracciones de las mypes del Banco de la Nación, hay depósitos por más de seis mil millones de soles que bien podrían ser destinados a impulsar la reactivación económica sin necesidad de tocar recursos del erario nacional, con tan solo devolverlos a los pequeños y microempresarios.

La propuesta aprobada señala que esta es aplicable a las mypes, personas naturales o personas jurídicas, cuyas ventas anuales cumplan con los límites máximos establecidos en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE.

Añade que, para determinar los límites de las ventas anuales de las mypes, se consideran las ventas totales al cierre del ejercicio fiscal 2021 o al cierre del ejercicio fiscal anterior al de la fecha de publicación de la Ley para aquellas mypes registradas en el ejercicio 2022 en adelante.

El proyecto aprobado establece que las mypes titulares de las cuentas de detracciones en el Banco de la Nación u otras entidades financieras, de corresponder, pueden solicitar la libre disposición de los montos depositados y acumulados en dichas cuentas, desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley hasta el último día del tercer mes siguiente al de la publicación de esta.

El proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, tras lo cual será enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.