Expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Para responder por denuncia constitucional en su contra

La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino, se presentó de forma virtual ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones Soriano (APP) para responder sobre la denuncia constitucional 328 en su contra, formulada por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, como presunta autora del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional en su modalidad de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

En su defensa, la exministra y congresista Chávez Chino, dijo que nadie tenía conocimiento, en ese momento, del mensaje a la Nación del expresidente Pedro Castillo. «Reitero, mi persona desconocía totalmente de dicho contenido y más aún del texto que fuera expuesto por el profesor Pedro Castillo, así es que, en este escenario, niego cualquier tipo de acuerdo, planificación previa como pretende atribuirme el Ministerio Público sin prueba», señaló.

Aclaró que no hizo llamadas telefónicas, ni reuniones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. «Hasta el momento no existe ningún testimonio que yo me haya reunido o llamado a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que esté dentro de la figura de tipo penal de alzamiento en armas. En esa fecha el gabinete ministerial ya se venía preparando para asistir al Congreso sobre su tercera Moción de vacancia», expresó.

En otro momento, la presidenta de la Subcomisión, Camones Soriano, aclaró que su grupo de trabajo no investiga a la congresista por su ideología. «Es un tema irrelevante sea de izquierda o derecha, nosotros investigamos infracciones constitucionales o delitos que hayan cometido altos funcionarios del Estado y que los congresistas que integran la comisión representan a todas las regiones», sostuvo.