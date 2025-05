Exportaciones peruanas crecen más que envíos en Latinoamérica y el mundo

Perú logró récord exportador en el 2021.

Los productos peruanos continúan conquistando mercados en el exterior y cada vez son más demandados como lo demuestra la cifra récord de 56,241 millones de dólares en exportaciones que Perú alcanzó durante el 2021.

“Tenemos la satisfacción de que en el 2021 impusimos un récord histórico de exportaciones, sobrepasando los 56,000 millones de dólares”, destacó el Presidente de la República, Pedro Castillo.

Resaltó que más de 4,800 productos peruanos con valor agregado llegaron a los principales mercados del mundo, liderando entre ellos las uvas frescas, los arándanos, las paltas y café en granos.

“Estos datos no son resultados únicamente de la gestión de gobierno, sino sobre todo un logro de los emprendedores y exportadores que a pesar de la pandemia e incertidumbre en el exterior no se detuvieron y continuaron firmes en su meta por alcanzar nuevos destinos internacionales”, afirmó.

El Jefe del Estado instó a los sectores públicos y privados a seguir trabajando juntos para posicionar a Perú como un país más justo, igualitario, confiable y competitivo, proveedor de productos de calidad.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que Perú cuenta con tasas de crecimiento de exportaciones superiores al promedio de Latinoamérica y el mundo.

“El sector exportador ha cosechado grandes éxitos, se han logrado envíos al mundo en el 2021 por 56,241 millones de dólares, un importante récord que representa un crecimiento de 34.9 % respecto al mismo periodo del 2020. Quedan aún retos y desafíos”, manifestó.

“Los exportadores tienen el compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo en seguir apoyándolos decididamente. Celebremos con orgullo este importante resultado, gracias a nuestras regiones, empresarios, agricultores, pescadores, textileros, artesanos y demás. Somos peruanos invencibles, que conquistamos el mundo”, agregó.

Cifras alcanzadas

Las exportaciones peruanas a lo largo de estas dos últimas décadas han mostrado un crecimiento sostenido, considerando que en el 2021 las ventas al exterior alcanzaron los 56,241 millones de dólares.

En el 2021, el número de exportadores alcanzó los 8,573 de los cuales el 68 % fueron micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), asociaciones de productores y cooperativas.

Cabe resaltar que los 4,805 productos peruanos llegaron a 170 mercados de los cinco continentes. Los principales destinos fueron China (33 % del total), Estados Unidos (13 %), Unión Europea (12 %), Corea del Sur (5 %) y Canadá (5 %).

Durante el 2021, Perú se mantuvo como el líder mundial en exportaciones de arándanos, uvas, espárragos y quinua. Además, se ubicó en el segundo lugar en envíos de paltas frescas, y otros productos como la pota procesada, alcachofa en conserva y castañas peladas frescas.

Asimismo, Perú se mantuvo en el podio internacional gracias a su exitosa comercialización de productos pesqueros como pota congelada y concha de abanico. También aparecen el mango congelado, la mandarina wilkings, capsicum enteros y palmitos en conserva.

A lo antes mencionado, nuestro país se colocó en cuarto lugar por el volumen exportado de mangos frescos, filete de trucha congelada, madera moldurada y ácido bórico. En tanto, gracias a los resultados del año pasado, Perú se ubicó entre los cinco mejores exportadores de jengibre (kion) y aceite de palma de América Latina y el Caribe.

Sectores y regiones

Respecto a los sectores productivos, en agronegocios lideraron los envíos frescos de uvas (US$ 1,260 millones), arándanos (US$ 1,208 millones) y paltas (US$ 1,084 millones), mientras que en pesca aumentó el comercio exterior de congelados de potas y calamares (US$ 593 millones), langostinos (US$ 251 millones) y conchas de abanico (123 millones).

Por otro lado, en manufacturas sobresalieron los alambres de cobre (US$ 401 millones), fosfato de calcio (US$ 304 millones) y zinc sin alear (US$ 280 millones).

En vestimenta, los t-shirts (US$ 503 millones) y camisas de puntos de algodón (US$ 119 millones).

Además, la animación, marketing digital, fintech, softwares y videojuegos se destacaron como los principales servicios modernos en el 2021.

Durante enero y diciembre del 2021 fueron 20 regiones peruanas que incrementaron el total de sus exportaciones, mientras que 12 de ellas lograron resultados históricos en sus envíos al exterior (Ica, Arequipa, La Libertad, Piura, Moquegua, Apurímac, Puno, Cusco, Lambayeque, Ayacucho, Ucayali y Amazonas).

Proyección para el 2022

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, proyectó que las exportaciones peruanas superarían los 64,000 millones de dólares durante el 2022.

“Una sólida articulación público-privado y comunidad nos puede hacer prever los siguientes resultados que esperamos lograr el 2022: sobrepasar los 64,000 millones de dólares en exportaciones y llegar a 9,000 exportadores en todo el sector”, manifestó.

Roberto Sánchez sostuvo que el Gobierno peruano continuará contribuyendo al desarrollo inclusivo de las exportaciones y aprovechando la red de acuerdos comerciales vigentes, apoyando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de todas las regiones del país.

A la fecha, Perú cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 58 mercados en 4 continentes. Dichos mercados cubren más del 90 % del total de envíos al mundo.

Fuente: Agencia Andina