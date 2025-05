En conversatorio organizado por el Parlamento Andino se analizó el Acuerdo de Escazú

Participaron personalidades quienes expresaron su opinión y recomendaciones sobre el polémico tema.

Con la participación de diversas personalidades, el Parlamento Andino desarolló el Conversatorio analisis del Acuerdo de Escazú. En la actividad se expresaron diversas opiniones sobre este tema. El evento fue inaugurado por el parlamentario andino Gustavo Galarreta.

Formaron parte del panel el congresista Jorge Montoya, Kattia Bocanegra, comisionada de la Adjuntía para el Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista, Francisco Tudela, excanciller de la República, Gustavo Pacheco, parlamentario andino y Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, vicepresidente del Parlamento Andino.

El el excanciller Francisco Tudela, manifestó que es un error pensar que el Acuerdo de Escazú es un tema latinoamericano o que tiene que ver con la amazonía sino que está relacionado con el reflejo subregional de un orden global.

Recordó que el origen de Escazú está íntimamente ligado a la Declaración de Río de 1992 que tiene lugar con estos principios universalistas al año siguiente de la caída de la Unión Soviética.

“Es importante dejar en claro que sino se suscribe Escazú estamos fuera del sistema financiero internacional o no accederemos a sus ventajas ulteriores”, enfatizó durante el conversatorio.

Por su parte, el abogado constitucionalista Ángel Delgado dijo que este tema es vital, siempre recurrente por aquellos que asumen la defensa de la soberanía nacional, los intereses del país y quienes tienen una visión globalista.

“Los que no estamos a favor de este tratado no somos depredadores ni estamos en contra del medio ambiente, no queremos que se destruya nuestra amazonía, ni nuestras riquezas todo lo contrario compartimos el mismo interés de los que defienden el Tratado de Escazú”, aclaró Delgado durante su participación.

En este sentido, Delgado consideró importante retomar el debate y darle la importancia que le corresponde sin ninguna tergiversación de los términos.

A su turno, el congresista Jorge Montoya sostuvo que el tema de Escazú viola la soberania nacional y le da muchas posibilidades de actuar a gente extraña al país por lo que tenemos que estar alerta a la hora de firmar acuerdos internacionales que pongan en entredicho la soberanía de las naciones. Anotó que las negociaciones entre los estados las deben realizar los funcionarios de los estados no las ONG porque muchas obedecen a intereses de otra naturaleza y no nacionales.

“El Perú entre los diez paises megadiversos del mundo es el segundo pais con bosques en América Latina y el cuarto en el mundo que deben ser cuidados para evitar penetraciones extrañas”, expresó.

En su exposición, Kattia Bocanegra, comisionada de la Adjuntía para el Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, consideró que el acuerdo de Escazú es un instrumento para mejorar la gobernanza ambiental que es la finalidad para garantizar de manera objetiva el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido actualmente como un derecho humano.

Agregó que Escazú es un instrumento para la promoción de inversiones sostenibles en el ámbito economico, reconocido también por la Cepal, Banco Mundial, Banco de Desarrollo entre otras entidades internacionales.

Finalmente, el parlamentario andino Gustavo Pacheco saludó la realización del conversatorio y recordó que la soberanía es el principio cardinal de la teoria del estado, porque un estado sin soberanía que no es capaz de ejercer el poder absoluto sobre su región es un estado fallido.

El Conversatorio analisis del Acuerdo de Escazú fue clausurado por el vicepresidente del Parlamento Andino.Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, quién agradeció a todos los participantes que hicieron posible la realización del evento.

Durante sus palabras de clausura destacó la necesidad de ejercer la humildad intelectual como una clave que debemos poner en práctica. “El objeto de estas reuniones es comunicarnos de trabajar con lo distinto”, aseveró.

Asimismo, destacó que gracias al impulso del parlamentario andino Gustavo Pacheco se pudo lograr que los parlamentarios andinos peruanos pueden ser elegidos por el voto popular.