Eligiendo una tarjeta microSD para tu Nintendo Switch

Una de las primeras cosas que puedes haber notado sobre el Nintendo Switch™ es su almacenamiento limitado. La unidad viene con 32GB de almacenamiento interno, lo que no es mucho considerando que parte de ese espacio de almacenamiento es usado por el propio sistema.

Es posible que puedas descargar varios juegos y aplicaciones, pero si estás buscando guardar tiempo de juego, necesitarás más espacio de almacenamiento. ¡La buena noticia que te tare Kingston es que tienes opciones!

Hay tarjetas microSD que vienen en una gama de capacidades de almacenamiento. ¡El Nintendo Switch puede acomodar tarjetas de hasta 2TB de capacidad! Suena increíble, pero resulta que las tarjetas microSD normales no llegan a los 2TB. Puede que esté disponible en el futuro, pero lo mejor que puedes encontrar ahora es una tarjeta de 1TB.

Para determinar cuánto almacenamiento adicional necesitas, esto realmente solo depende de tus preferencias. ¿Prefieres comprar copias físicas de los juegos o descargarlos de Internet? Si prefieres comprar copias físicas, una tarjeta de menor capacidad como una tarjeta microSD de 16GB o 32GB debería estar bien. La ventaja de comprar copias físicas de tus juegos es que ahorras capacidad de almacenamiento para otras cosas. Ten en cuenta que algunos títulos pueden no estar disponibles físicamente y solo se pueden descargar.

Si planeas descargar muchos juegos, probablemente necesites una tarjeta de gran capacidad como una tarjeta microSD de 128GB, 256GB o 512GB. Podrás almacenar suficientes juegos y se cargarán más rápido ya que son tarjetas de mayor rendimiento. Para un uso moderado, una tarjeta microSD de 32GB o 64GB te servirá.

Algunas otras cosas que debes considerar al elegir una tarjeta microSD para tu Nintendo Switch son, velocidades de transferencia rápidas para una carga rápida. Debes optar por referencias de alta resistencia y que sea durable. Otro punto muy relevante es que tengan garantía de por vida y que te ofrezcan soporte técnico gratuito.

Kingston ofrece tarjetas microSD que son la elección perfecta para tu Nintendo Switch. Por ejemplo, la Canvas Go! Plus la tarjeta microSD es una solución de almacenamiento óptima para los jugadores que aman el contenido y los juegos descargables, pero no quieren comprar varias tarjetas o lidiar con tiempos de carga prolongados. Cuenta con velocidades de lectura de 170MB/seg y velocidades de escritura de 90MB/seg con capacidades de hasta 512GB. Obtendrás acceso rápido a tus juegos y podrás descargar todo lo que quieras.

Kingston Canvas Go! Plus la tarjeta microSD es compatible con Nintendo Switch y otros dispositivos de juegos portátiles como teléfonos y tabletas con ranura microSD. Está respaldada por una garantía de por vida y tiene soporte técnico gratuito para que confíes en que no tendrás que preocuparte por almacenamiento y rendimiento durante los próximos años. Con capacidades de 64GB, 128GB, 256GB y 512GB, puedes elegir la tarjeta microSD adecuada para todas tus necesidades de juegos y almacenamiento.

Las tarjetas microSD Kingston Canvas Go! Plus están disponibles en Mesajil Hnos y la casa de las memorias y usb en precios que varían dependiendo de su capacidad.

