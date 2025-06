Sigue estos consejos para tener una Navidad libre de coronavirus

Se descartó que las pruebas rápidas puedan convertirse “en pasaporte” para fiestas o reuniones

Además de recomendar una Navidad sin visitas ajenas al núcleo familiar, el Ministerio de Salud (Minsa) ofreció una serie de indicaciones para reducir al mínimo un contagio del covid-19. No se dejó nada al azar e incluso se detalló cómo servir la esperada cena de Nochebuena.

En conferencia de prensa desde la sede central del Minsa, la doctora Lely Solari Zerpa, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), pidió a la población no bajar la guardia durante las próximas fiestas y ser muy escrupulosos en el cumplimiento de las medidas de protección frente al nuevo coronavirus, para evitar un rebrote de la infección en el país.

«¿Si todo el año ha sido distinto, por qué estas fiestas no las hacemos distintas también?», se preguntó. Dijo que estamos a meses de encontrar una solución más sólida, esperando que lleguen las vacunas y pueden ocurrir muchos contagios. «Un contagio y una persona grave es una tragedia para la familia. Así que les pedimos que aguanten un poco más. Todavía estamos en riesgo”.

A quienes, pese a las advertencias, insisten en reunirse con familiares que no viven con ellos, aconsejó hacerlo en lugares públicos, abiertos, como un parque, manteniendo una distancia mínima de metro y medio a dos metros entre personas, desinfectando los objetos con alcohol al 70% o, de lo contrario, haberlos guardado por lo menos tres días antes de entregarlos.

«Algo muy importante es la cena navideña. Nosotros estamos tratando de disuadir a las personas de cenar con gente con la que no convive. No compartamos una cena con aquellos con quienes no compartimos esa burbuja social con la que vivimos porque, al sacarnos la mascarilla, estaremos vulnerables a todos”.

Durante la propia cena navideña, pidió no compartir los utensilios y servir en la misma cocina cada plato de comida para tener menos fuentes de alimentos expuestos; además, aconsejó no comer frente a frente. Debe guardarse distancia también en ese momento.

Compras virtuales

Tras indicar que ve con preocupación la aglomeración de personas alrededor de los comercios, pidió apostar por las compras virtuales lo más que se pueda. “Si salen a realizar compras, hay que tener claro que no es momento de jironear o hacer shopping. Hay que acudir puntualmente a las tiendas para comprar nuestros productos y salir del lugar. Todas las reuniones de personas tienen consecuencias”.

Indicó que si bien el estudio de seroprevalencia realizado en el país indica que casi un 40% de la población ya ha sido infectada con el covid-19, existe un 60% que es susceptible de contagiarse y enfermar. Además, estos valores se incrementan en algunos lugares que guardaron una cuarentena más estricta.

La doctora Solari recomendó tener los ambientes de la casa completamente abiertos y bien ventilados, ya que el flujo de aire ayuda a disipar una posible transmisión del virus.

“La mascarilla debe cubrir completamente tu nariz, boca y mentón. Nunca te la quites para hablar, evita lugares aglomerados o donde no haya distanciamiento físico porque el riesgo de contagio es alto. Debe darse preferencia a actividades al aire libre, ya que el riesgo de contagio es mucho menor que en lugares cerrados y sin ventilación”

Pruebas no son pasaportes

La especialista fue enfática en descartar que las pruebas rápidas sean como un aval para asistir a fiestas o reuniones sociales. “Las pruebas rápidas miden anticuerpos, es decir que, durante los primeros días de la infección, esta prueba no podrá captar el virus. Para esos casos, se recomienda una prueba molecular”.

Ante eso, reiteró que las pruebas rápidas “no otorgan pasaportes para reuniones y nunca lo han hecho”.

“Ahora que el 40% ha tenido la infección y tiene anticuerpos, tomarse una prueba rápida es como lanzar una moneda al aire. Las pruebas rápidas y serológicas tienen una utilidad, pero que no es la de otorgar pasaportes para reunirse con nadie”, detalló.

Fuente: Agencia Andina