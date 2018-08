¿Cómo elegir el mejor autobús para transporte escolar?

Cada vez son más los padres que recurren al transporte escolar para el traslado de sus hijos a la escuela. Sin embargo, elegir un transporte ideal para ellos, es una de las decisiones más difíciles que se debe afrontar debido a las diversas opciones y al gran número de requerimientos que debe tener la unidad móvil.

Iniciativas como la de la Municipalidad de San Isidro, que ha puesto en circulación un sistema de transporte escolar gratuito, nos hacen reflexionar sobre las características que deberían tener las unidades para el traslado de este segmento, sobre todo teniendo en cuenta atributos como la seguridad, ergonomía y cuidado del medio ambiente.

Pensando en ello, Miguel Schmiel, Director Comercial de Modabus, línea de buses interprovinciales y urbanos de Modasa, empresa peruana con más de 40 años en el mercado brindando soluciones de transporte y energía a nivel nacional e internacional, brinda algunos consejos a fin de identificar las principales características debe que tener un correcto transporte escolar.

• Seguridad ante todo. Ventanas altas, cinturones de seguridad en óptimas condiciones, botiquín de primeros auxilios, extintor y señalizaciones tanto de bajada como de subida al bus, son algunas de las recomendaciones principales en un móvil escolar. Además, es fundamental verificar que la unidad cuente con un seguro contra todo riesgo adicional al que le exige la ley.

• Ergonomía adaptable. Las unidades de transporte escolar deben tener como característica principal asientos ergonómicos que se adapten a las necesidades de los escolares a fin de evitar enfermedades y contracturas. De igual modo, se debe considerar la existencia de asientos para discapacitados en caso una persona lesionada aborde el vehículo.

• Espacios adecuados. Es importante que el móvil cuente con espacios adecuados entre cada asiento y el pasadizo. Asimismo, debe de existir un espacio asignado para el transporte de mochilas, loncheras u otros accesorios que podrían llevar los menores.

• Capacidad exacta. La capacidad máxima de pasajeros del vehículo debe ser informada al interior del vehículo y respetada por el conductor. No se debe de admitir un número mayor al que exige el reglamento.

• Documentos al día. Es fundamental revisar el estado del vehículo para saber en qué condiciones se encuentra y verificar que tenga los documentos al día, tales como: revisión técnica, permiso de circulación, seguro obligatorio, entre otros. De igual manera, se debe corroborar que el conductor esté debidamente registrado y sin ningún antecedente delictivo.

A la hora de elegir el servicio de movilidad de escolar, los padres de familia deberán asegurarse que la unidad cuente con todos estos aspectos señalados Además, de conversar con sus niños para compartir algunos consejos de seguridad durante su traslado, tales como: mantenerse sentados, no asomarse por la ventana, no bajarse o subir del bus mientras este no se encuentre detenido y en un lugar seguro. Además, de aprender a reconocer cuando el transporte en el que se dirige a su centro de estudios no cumpla con alguna de las características antes mencionadas a fin de que sus padres puedan reportarlo ante la entidad correspondiente.

