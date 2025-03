Elecciones 2021: Keiko Fujimori plantea aplicar 70,000 pruebas moleculares diarias

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso la aplicación de 70,000 pruebas moleculares diarias para un buen diagnóstico de covid-19.

En entrevista con RPP dijo que junto con ello proyecta impulsar, en un eventual gobierno suyo, la construcción de plantas de oxígeno, seguir con el programa de vacunación y ampliar la atención primaria.

«Una vez controlado esto, no más cuarentenas, ya no cerrar, nuestro planteamiento es un Perú abierto. Hay que entender que el problema no es la actividad económica sino la aglomeración», indicó.

Bajo ese concepto, consideró que se debería eliminar el toque de queda y que los supermercados trabajen las 24 horas del día para el abastecimiento de alimentos.

De igual forma, sostuvo que la minería debe tener una sana convivencia con la agricultura, el respeto al medio ambiente y el respaldo de la población, con lo cual proyectos como Tía María podrían salir adelante.

«Agro sí, mina también. Debe haber un rol más activo del estado que genere espacios de diálogo», añadió.

Sobre los sistemas de pensiones, mencionó que merecen una mirada global.

«En las AFP tenemos que buscar mecanismos para que los costos bajen, se ha aprobado una reforma para que haya un retiro inicial, pero se ha planteado en el Congreso retiros adicionales, eso es ir en contra de los futuro de trabajadores», manifestó.

Respecto a la ONP, comentó es demasiado rígida, pues solo quienes han contribuido 20 años tienen derecho a pensión. «Esos pequeños aspectos de flexibilización hay que estudiarlos y cambiarlos», agregó.

Fuente: Agencia Andina