Elecciones 2018: Lay promete tres anillos viales para Lima

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Restauración Nacional (RN), Humberto Lay, dijo que, de ganar las elecciones, llevará adelante una profunda reforma en el tema del transporte, la estructura funcional de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la seguridad ciudadana.

En el ámbito del transporte, dijo que construirá tres anillos viales y una nueva vía de evitamiento.

Además, formalizará los servicios de taxi y de colectivos urbanos para descongestionar el transito en la capital.

En el programa Elecciones 2018. Yo elijo, de Andina Canal Online, el exparlamentario explicó que en lo que respecta al taxi existe un 50% de sobreoferta, por lo cual se optará por formalizar únicamente a los choferes que verdaderamente viven de esta actividad, dejando de lado a los informales.

Estaciones

Para este servicio se construirán estaciones en la ciudad, con el propósito de que los vehículos no estén dando vueltas y congestionen el tránsito. Además, esas unidades estarán conectadas a un GPS y una central telefónica, de modo que el usuario solo llamará a esa central y solicitará el servicio, como si fuera un aplicativo, tal como sucede en México y República Dominicana.

Lay precisó que en Lima existen 90,000 taxis formales, 60,000 informales y unos 40,000 cuentan con licencia del Callao.

Respecto a los colectivos urbanos, Lay dijo ser consciente de que no están reconocidos, pero en su gestión se les regulará temporalmente por unos cuatro años, hasta que entre en funcionamiento el sistema integrado de transporte (Metropolitano, Metro y corredores viales), a fin de no golpear la economía de las familias que dependen de esta actividad.

También informó que se construirán tres terminales terrestres en Lima (norte, centro y sur), con el fin de que los buses interprovinciales ya no ingresen en la ciudad. A esto se sumará un horario restringido para que circulen los camiones, especialmente en las llamadas “hora punta”, para descargar el tráfico.

Corrupción

El líder de RN refirió que desde el primer día desterrará la corrupción que existe en la Municipalidad Metropolitana de Lima, para lo cual la declarará en reorganización y nombrará a gente “honesta e incorruptible”.

“Hay dos problemas en Lima, la falta de planificación y la corrupción. Vamos a luchar contra ambas porque esa es la única forma de avanzar, y lo haremos caiga quien caiga. Rechazo esa frase que dice ‘roba pero hace obra’; no la aceptamos”.

En el plano de la inversión, señaló que en Lima hay proyectos de infraestructura por 1,480 millones de dólares que están paralizados, por lo cual una de sus prioridades, en los primeros cien días de gestión será destrabarlos y generar empleo.

Campo de Marte

En el tema de la seguridad ciudadana, dijo ser consciente de que se trata de un problema álgido para los capitalinos, cuya solución –sin embargo– está en manos del Gobierno y de la Policía Nacional, antes que en el alcalde.

No obstante, asume la responsabilidad del burgomaestre en las tareas de prevención, y para ello lanza su propuesta de convertir el Campo de Marte en un gran centro de entretenimiento deportivo y artístico, con el fin de alejar a los niños y adolescentes de las pandillas y el sicariato.

En lo institucional, Lay alcalde ofrece liderazgo, ponerse a la cabeza del Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana, de tal manera que se ejecuten planes conjuntos con los 42 burgomaestres distritales, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

“El alcalde provincial ha estado divorciado de los burgomaestres distritales, no ha habido un trabajo conjunto, los problemas de Lima hay que abordarlos de manera conjunta. No existen 42 Limas, hay una sola Lima”.

Ambulantes

Sobre el comercio ambulatorio, señaló que buscará formas de promover y capacitar en oficios a las personas que se dedican a esta actividad, con el fin de que salgan de esa forma fácil de ganarse la vida, pero que los mantiene en la pobreza.

También prometió reducir los trámites burocráticos, para alentar a los emprendedores a poner sus negocios, y de ese modo eliminar las microcoimas en este servicio.

La autoridad de la Costa Verde no funciona, así que dijo que elaborará un verdadero plan para ese sector.

“Yo también sufro el transporte público”

El público participa en Elecciones 2018. Yo elijo, y una de las preguntas fue la de María Fernández, quien inquirió al candidato cuándo fue la última vez que subió al Metropolitano, al Metro o a un bus. Este fue su testimonio:

“Tengo automóvil propio, no necesito subir al Metropolitano o al Metro, pero sí he subido para sufrir lo que sufre el limeño promedio que usa estos medios de transporte. He visto las tremendas colas en las estaciones, he ido a Villa El Salvador (VES) para tomar el Metro en la primera estación, y me apenó ver una estación que por ser VES está hecha de cualquier manera”. […] “Para mí, el hecho de ser una estación de VES, Carabayllo o Jicamarca no significa que se les dé cualquier cosa, tienen que ser estaciones tan elegantes decentes y con la misma calidad de infraestructura como en otras. También me he subido a una combi, y soy testigo de la incomodidad que se siente al viajar en esos vehículos Es una falta de respeto y de consideración. No interesa su condición social y económica, las personas merecen todo nuestro respeto.

“Acupuntura urbana”

Lay señaló que su plan de “acupuntura urbana” consiste en que mientras se ejecuta un plan de desarrollo urbano de largo plazo, se pueden hacer obras concretas, de bajo costo y rápidas, en zonas estratégicas de la ciudad, con efecto regenerador.

Una obra de acupuntura para Lima sería el parque del río Rímac, que estaba proyectado y presupuestado, pero que el alcalde Luis Castañeda, sin embargo, decidió cambiar por el baipás de 28 de Julio, “que no sirve para nada”. Piensa retomar este proyecto.

Indicó que esa obra potenciará toda la zona de Barrios Altos, Cantagallo y la parte de Rímac distrito, mejorando los alrededores y la calidad de vida de los limeños. Además, cuenta con un programa para arborizar las tres cuencas de la capital.

“El alcalde provincial ha estado divorciado de los alcaldes distritales, no hay coordinación”.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...