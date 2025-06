El Rally Dakar 2022 llega a Riad tras salvar la larguísima Etapa 4

El convoy del Rally Dakar ha tenido todo durante la cuarta etapa, la más larga de todo el rally. A lo largo de su especial de 465 kilómetros, la pista presentaba todo tipo de superficie, al tiempo que exigía una velocidad de vértigo.

La 44ª victoria de etapa de Nasser Al-Attiyah (QAT) en el Dakar hace que el qatarí mantenga el control en la carrera de coches. Los tres títulos anteriores de Al-Attiyah en el Dakar se produjeron en Sudamérica, ¿podrá el hombre del Toyota Gazoo Racing conseguir ahora el primero en Oriente Medio?

«Al principio del día alcanzamos a algunos coches que nos precedían. Entonces decidimos mantener un buen ritmo y minimizar cualquier riesgo. Mathieu (Baumel) hizo un gran trabajo con la navegación». – Nasser Al-Attiyah

Sébastien Loeb (FRA) está haciendo todo lo posible para mantener la presión sobre Al-Attiyah. El segundo puesto en la cuarta etapa mantiene a Loeb en la segunda posición de la general, pero la diferencia con el líder de la carrera es ahora de más de 38 minutos.

«Hoy ha sido una buena etapa, sin problemas con el coche. Hemos podido presionar durante toda la etapa asegurándonos de no arriesgar demasiado». – Sébastien Loeb

Tercero en la etapa de hoy fue el ganador de la etapa de ayer, Carlos Sainz (ESP), en otra buena actuación al volante de su Audi RS Q e-tron. Los compañeros de equipo de Sainz, Mattias Ekström (SWE) y Stéphane Peterhansel (FRA), no han podido volver a correr codo con codo con él por problemas mecánicos.

«Hemos roto el amortiguador trasero izquierdo después de 50 o 60 km. Esto significó que no pudimos presionar porque solo queríamos asegurarnos de llegar a la meta».

Mattias Ekström

Kuba Przygonski (POL) está volviendo a situar su MINI JCW Buggy en la lucha por el podio de la general después de un comienzo difícil en el rally. Przygonski es ahora octavo en la general, a poco más de 30 minutos de Loeb, segundo.

«Anoche hicimos algunas mejoras en el coche y ahora somos más rápidos».

Kuba Przygonski

Danilo Petrucci (ITA) ha sumado un podio en una etapa del Dakar a sus 10 podios en MotoGP. Petrux ha tenido un comienzo agitado en su debut en el Dakar y lo más destacado hasta ahora ha sido que ha marcado tercer mejor tiempo en la etapa más larga del rally.

«Ha sido una etapa muy larga, así que estoy muy contento de haber podido evitar grandes errores. Ha sido duro hasta el final». – Danilo Petrucci

Una conducción tácticamente astuta de Sam Sunderland (GBR) mantiene al ganador del Dakar 2017 en la cima tras 1.500 km de especiales. El piloto británico y su compañero de equipo, Daniel Sanders (AUS), han llevado a GasGas Factory Racing a nuevas cotas en esta primera semana del Dakar.

Presionando a Sunderland hasta el final está el ganador del Dakar 2018, Matthias Walkner (AUT). El piloto del Red Bull KTM Factory Racing está exactamente a tres minutos de su antiguo compañero de equipo. Walkner y sus compañeros de KTM Factory, Toby Price (AUS) y Kevin Benavides (ARG), ya estarán trabajando en su plan de ataque para la segunda semana del rally.

«La navegación de hoy ha sido complicada, con muchos cambios de dirección. Ha sido una etapa rápida y larga, pero he disfrutado mucho». – Matthias Walkner

Ha sido un comienzo con altibajos para el Red Bull Off-Road Junior Team en el Dakar. Se han encontrado repuestos de última hora y, a pesar de algunos percances mecánicos, ha habido muchas noticias positivas para el equipo. Han ganado todas las etapas de la clase T3 en este Dakar, con Seth Quintero (EE.UU.) marcando el mejor tiempo en todos los días del rally menos en uno.

Hoy, Quintero estuvo acompañado en el podio por su compañero de equipo Guillaume De Mevius (BEL), quien terminó segundo en la etapa. Su compañera en el Red Bull Off-Road Junior Team, Cristina Gutiérrez (ESP), ha sido cuarta en la etapa, y el equipo se ha quedado a las puertas de firmar un fantástico triplete.

Chaleco López (CHI) lidera la categoría T3 en la general tras superar sin problemas la etapa de hoy, de 465 km, entre Al Qaisumah y Riad.

«Una etapa con mucha navegación y dunas, más que suficiente para poner a prueba el vehículo». – Chaleco López

El Team Kamaz Master, que parece ser intocable para sus adversarios en la categoría de camiones, está inmerso en una batalla entre compañeros de equipo. El actual campeón, Dmitry Sotnikov (RUS), mantiene el liderato en la carrera, pero Eduard Nikolaev (RUS) está ahora a solo seis minutos en la clasificación general tras otra victoria de etapa. Anton Shibalov (RUS) completa el podio de la general, ya que Kamaz copa todos los puestos del Top 3 cuando el rally se acerca a su ecuador.

«Ha sido un trabajo largo y duro. Sigo siendo líder de la general, pero queda mucho camino por recorrer. Por supuesto, haremos todo lo posible para sacar aún más tiempo a los demás». – Dmitry Sotnikov

En el menú de mañana hay un mar de dunas de más de 40 kilómetros entre otros posibles escollos en una etapa bucle de más de 350 km alrededor del vivac de Riad.

Clasificación Rally Dakar 2022 tras la cuarta etapa

CARRERA COCHES. TOP 5

N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA 13:26:02 S. LOEB (FRA) BRX +38:05 Y. AL RAJHI (SAU) TOYOTA +49:15 G. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA +49:17 L. ALVAREZ (ARG) TOYOTA +53:58

CARRERA MOTOS. TOP 5

S. SUNDERLAND (GBR) GAS GAS 15:30:01 M. WALKNER (AUT) KTM +03:00 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA +04:54 L. SANTOLINO (ESP) SHERCO +10:28 P. QUINTANILLA (CHI) HONDA +11:13

CARRERA CAMIONES. TOP 5

D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 15:02:53 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ +06:10 A. SHIBALOV (RUS) KAMAZ +25:05 J. VAN KASTEREN (NLD) IVECO +48:54 A. LOPRAIS (CZE) PRAGA +58:10

PROTOTIPOS LIGEROS (T3). TOP 5

F. LOPEZ CONTARDO (CHL) CAN-AM 16:08:33 S. ERIKSSON (SWE) CAN-AM +20:59 P. PINCHEDEZ (FRA) CAN-AM +1:46:09 F. ALVAREZ (ESP) CAN-AM +2:02:34 C. GUTIÉRREZ (ESP) OT3 +2:18:33

Daniel Sanders: «El plan no ha funcionado demasiado mal. Alcancé a los pilotos de delante muy pronto. La navegación ha sido complicada y tras el repostaje he ido abriendo pista. Tengo la cara un poco hinchada porque me he dado un golpe con la pantalla de navegación después de saltar una duna. Después de eso me tomé un momento para recuperarme».

Kevin Benavides: «Hoy ha sido un día muy duro. Al principio hacía mucho frío, tenía las manos congeladas durante los primeros 100 km. Después empecé a sentirme mejor y pude empujar».

Toby Price: «Hemos perdido un poco de tiempo en la cuarta etapa y eso era de esperar. Era la etapa más larga del rally y creo que he perdido unos 15 minutos. He cometido un par de pequeños errores, pero en general la hemos superado con buen ritmo».

Mohammed Balooshi: «Ahora la etapa más larga está hecha. Estoy muy contento con los cambios que hemos hecho en la suspensión. Todavía hay algunos cambios más que quiero hacer para los próximos días. Espero que para el final del rally la moto sea increíble».

Seth Quintero: «Hoy hemos salido delante y hemos corrido a nuestro ritmo. Tuvimos un pequeño contratiempo con la navegación, pero no fue nada preocupante».

