Diego Elías: «Estoy trabajando para ser el número 1 del mundo»

El deportista agradece el apoyo que recibe del IPD desde que empezó en el squash.

Tiene 24 años y ocupa el puesto 7 en el mundo. Diego Elías no tiene techo y se ha propuesto en este 2021 llegar a lo más alto del squash, disciplina deportiva con la cual le ha dado muchas alegrías al Perú como las medallas que consiguió en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El peruano, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se recupera por estos días de una lesión para luego reiniciar sus entrenamientos en un año que se le presenta con importantes competencias para escalar posiciones en el ranking mundial PSA.

¿Cómo hiciste para seguir con tu preparación en plena pandemia del Covid-19 en el 2020?

«Fue complicado, pero decidí quedarme a pasar la pandemia en Toronto (Canadá) donde estuve solo, pero entrenando con una gente que me estuvo ayudando mucho. Pasé seis meses preparándome. Por suerte tenía todo. Nunca dejé de entrenar».

¿Y las competencias?

«En setiembre volví a jugar partidos oficiales. Fueron cuatro competencias».

¿Qué conclusiones de ese retorno oficial?

«Me fue bien, hice todo lo que tenía que hacer. No tuve ninguna súper victoria, pero tampoco una derrota inesperada. Todo bien, me gustó volver a competir».

¿Te deja tranquilo el puesto 7 que tienes en el ranking mundial?

«Todo el año pasado estuve en el puesto 6, pero en los últimos cuatro torneos me fue regularmente bien. Los otros jugadores tuvieron buenos resultados. Pero creo que jugué bien, me mantengo en buen nivel y ojalá este 2021 me vaya mejor».

¿Y cómo van las competencias para este año?

«Los torneos empiezan en abril. Me estoy recuperando de una lesión y espero empezar a entrenar para llegar a lo mejor de mi nivel físico antes de las competencias para conseguir buenos resultados. Entre abril y julio tengo cinco competencias».

¿Cómo va el apoyo para tu preparación?

«El IPD siempre me apoyó bastante. Desde que comencé a jugar en junior y como profesional se han portado muy bien conmigo. Yo estoy en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), que ha sido importantísimo para mi carrera».

¿Estar solo en Canadá por tanto tiempo no te hizo extrañar a la familia?

«Sí, extrañé a mi familia, a mi papá que también es mi entrenador, pasé mucho tiempo sin él, pero me llegué a acostumbrar, me mantenía en contacto».

¿La cuarentena en Toronto también fue total?

«Al comienzo por la pandemia los sitios estaban cerrados, pero uno podía salir. Contaba con una cancha de squash privada, podía jugar en el momento que quería».

¿Consideras difícil llegar a ser el mejor del mundo?

«Trabajo toda mi vida para ser el número 1 del mundo, estoy cada vez más cerca, hay cosas que mejorar, pero estoy seguro que pronto mi nombre y el del Perú estará en lo más alto del squash a nivel mundial».

¿Como ves el nivel de squash peruano en la región?

«A nivel sudamericano estamos entre los mejores en los últimos años. Hemos ganado medallas en Odesur, en los Juegos Panamericanos. También hay chicos que vienen de atrás y ganan en sudamericano de menores. Estamos por buen camino».