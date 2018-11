Denuncias constitucionales se verán por orden de ingreso

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el legislador César Segura Izquierdo (FP), retomó el lunes 19 el debate de diversos informes de denuncias de acuerdo al orden administrativo y la agenda establecida para este caso.

Al inicio de la reunión de trabajo el parlamentario Juan Sheput More (PPK), solicitó se puedan modificar la agenda y priorizar las denuncias constitucionales que pesan sobre el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, lo que fue desestimada por mayoría, acordándose ver los casos de denuncias en orden cronológico, con oposición de congresistas oficialistas.

“Hay más de 164 denuncias constitucionales que se encuentran en espera. Hay ciudadanos que se encuentran preocupados y en espera de que sus denuncias puedan ser revisadas y debatidas. Estoy trabajando estrictamente en concordancia con el reglamento y vamos a mantener la línea cronológica y seguir avanzando en nuestra labor”, manifestó el titular de ese grupo de trabajo, Segura Izquierdo.

De inmediato se debatió el informe de calificación de la denuncia constitucional N° 4 formulada por la congresista Yeni Vilcatoma, contra miembros del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, Ernesto Blume, entre otros integrantes del TC, por haber emitido sentencia con relación a un recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad de Ciencias Aplicadas y la Universidad Privada del Norte.

Luego del análisis y la discusión del informe se acordó por unanimidad, que dicho expediente sea devuelto a la Secretaría Técnica de esa comisión para su revisión y análisis más detallado del caso en mención.

Seguidamente se analizó y debatió la denuncia Nº 31, formulada por el ex congresista Aurelio Pastor Valdivieso, contra Sergio Tejada Galindo por haber presidido una comisión investigadora del Congreso. Con 9 votos a favor, 4 en contra y una abstención el informe volvió a la subcomisión.

Javier Velásquez Quesquén (CPA) pidió que los que no fueron citados a la Comisión no se les asigne responsabilidad civil o penal. “La figura de no responder y luego acusarlo, no se debe permitir”, enfatizó. Añadió que se ha sentado un mal precedente porque se ha atacado a muchas comisiones debido a que documentos reservados aparecían en los medios de comunicación.

En esa misma línea de trabajo, se debatió el informe de calificación de la denuncia constitucional N° 34 formulada por el ciudadano Luis Coronado, contra el ex ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias, por no haber dado cumplimiento a una sentencia judicial firme, donde se ordenaba su reincorporación a la Policía Nacional del Perú.

Luego de las intervenciones y opiniones de los representantes, se decidió por mayoría declarar improcedente, con cargo a redacción, toda vez que existen normas y procedimientos que permiten a los ministros de Estado y al Poder Ejecutivo, en el curso de sus facultades renovar, modernizar, entre otras acciones que permitan mejorar su labor en el sector público.

Finalmente otro informe de calificación contra el ex ministro Carlos Basombrío Iglesias, también fue devuelto a la Secretaría Técnica de la Sub Comisión de Acusaciones, para su estudio y revisión.

Al término de la reunión se aprobó por unanimidad realizar el próximo 26 de noviembre, la audiencia para analizar y debatir la denuncia constitucional N° 35 formulada por varios ciudadanos contra el ex consejero del CNM, Segundo Morales Parraguez.

