Denuncian incumplimiento en transporte y almacenamiento de concentrado de minerales pone en peligro la salud de las personas

En el Perú, dentro de las operaciones propias de la línea de concentrados de minerales, el almacenamiento y transporte de los mismos son los que suelen sermayormente vulnerados, ya que algunas de las empresas que brindan estos servicios se amparan en supuestos vacíos de la reglamentación con el fin de reducir sus costos operativos y obtener mayores márgenes de ganancia, sin importar los efectos tóxicos que se generan.

Respecto al transporte, algunas empresas usan camiones sin tolvas herméticamente cerradas, permitiendo la salida de partículas de mineral al medio ambiente y permiten quesus conductores y operadores trabajen sin el correcto uso de los elementos de seguridad correspondientes (respirador facial, zapatos, casco y lentes de seguridad, además de protectores auditivos, etc).

En el caso de los almacenes a los que llega el concentrado de mineral, no necesariamente todos cuentan con un recinto cerrado ni con presión interior negativa para evitar que las partículas de minerales salgan a la intemperie. Esto es perjudicial, pues al momento de realizar el muestreo del mineral, el viento puede movilizar dichas partículas hacia el exterior del recinto, contaminando el medioambiente y a la población. De acuerdo a ley, los depósitos de almacenamiento de concentrado de minerales necesitan contar con un EIA semidetallado o detallado para operar.

En este sentido se habría verificado que las empresas proveedoras de los servicios de almacenamiento (Merkur Logistics S.A.C & Villas Oquendo S.A.) de las empresas exportadoras BRAMILEX S.A.C y COMERCIALIZADORA MASTER LV S.A.C no cumplirían con las regulaciones peruanas de almacenamiento, ya que no contarían con el estudio de impacto ambiental correspondiente debidamente registrado en la web del MINEM, por lo que no estarían facultadas de recibir concentrado de mineral para su manipulación. Se conoce que la empresa Redcomet, estaría involucrada en estas operaciones, al formar parte de la cadena de suministro al actuar como comprador directo del material, donde junto a las empresas supervisoras que actúan como sus representantes de campo, muestrean el material previo al embarque, manipulándolo y generando un impacto negativo en el ámbito ambiental, social y de mercado transparente.

OEFA y el ministerio de Energía y Minas deberían pronunciarse sobre este caso que podría dañar la salud de miles de personas que se ven expuestas a la contaminación.