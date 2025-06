David Zahan trae desde Colombia su nuevo single»Vacío Vivo»

Cantante y compositor colombiano, DAVID ZAHAN nació en Medellín y es un artista consagrado que ha compartido escenario con grandes del género como el Grupo Galé, La Suprema Corte, Nacho Acero, y Aguanilé Orquesta entre otros, y hoy llega con un nuevo lanzamiento musical después de presentar éxitos musicales como “Dímelo”, “Falso juramento”, “La fallé” y “Te echo de menos”.

“Vacío Vivo” es el nombre de su nuevo lanzamiento musical con el que explora su lado más original con los sonidos característicos de la salsa, y es un single que sirve como carta de presentación para su DVD “Reviviendo a Frankie Ruiz”, una obra musical con los más altos estándares de calidad dándole a todos los seguidores del artista una gran dosis de salsa.

Este sencillo es de la autoría de DAVID ZAHAN y contó con la producción musical de Dj Nelo, y la colaboración de Sebastián Velásquez en los arreglos bajo el sello de Yas Music y Codiscos.

La historia habla sobre un hombre que no quiere compromisos, no desea enamorarse, advirtiéndole a sus amantes que no tiene sentimientos y que es un riesgo enamorarse de él.

«Vacío Vivo» se apoya en un video clip que muestra el día a día de un hombre que pasa su tiempo divirtiéndose en fiestas, rodeado de mujeres y despreciando el amor, siendo el protagonista Jorgito Guayaco, una reconocida figura pública en Ecuador, país donde además se llevó a cabo el rodaje de las escenas del videoclip, teniendo como escenario principal las playas de Salinas y la ciudad de Guayaquil.

Este lanzamiento «Vacío Vivo» ya está disponible en todas las plataformas digitales de Youtube y Spotify.