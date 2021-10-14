Disney+ estrena el tráiler de The Beatles: Get Back una serie documental original dirigida por Peter Jackson

El Documental Original de tres partes está íntegramente realizado a partir de filmaciones inéditas y estrena en Disney+ el 25, 26 y 27 de noviembre de 2021

Disney+ lanzó hoy el tráiler del Documental Original de tres partes The Beatles: Get Back que estrena en exclusiva el 25, 26 y 27 de noviembre en la plataforma. La serie documental original de Disney+ es dirigida por Peter Jackson y fue íntegramente realizada a partir de filmaciones inéditas con la mirada más íntima y honesta del proceso creativo y la relación entre John, Paul, George y Ringo jamás documentada.

Dirigida por Peter Jackson, ganador de tres premios Oscar® (trilogía de El señor de los anillos, Nunca llegarán a viejos), The Beatles: Get Back transporta al público a las sesiones de grabación de la banda en 1969, que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música. La docuserie muestra el proceso creativo de Los Beatles mientras intentan escribir 14 canciones nuevas y se preparan para su primer concierto en vivo después de más de dos años. Enfrentados a un plazo casi imposible, el sólido vínculo de amistad que comparten John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se pone a prueba. El Documental Original parte de casi 60 horas de filmaciones nunca antes vistas, rodadas a lo largo de 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969 y de más de 150 horas de audio inédito, cuya mayor parte estuvo guardada en una bóveda durante más de medio siglo. Jackson es la única persona en 50 años que accedió a este “tesoro” de Los Beatles, y lo recuperó de manera brillante.

El resultado final es un retrato increíblemente intimista de Los Bealtes donde se puede ver cómo, en un momento en el que se encuentran entre la espada y la pared, igual pueden apoyarse en su amistad, buen humor e ingenio creativo. A medida que sus planes se demoran y su amistad se pone a prueba, componen y tocan algunas de las canciones más icónicas del mundo. La serie documental presenta, por primera vez, la última actuación en vivo de Los Beatles completa: el inolvidable concierto en la azotea de Savile Row en Londres, así como otras canciones y composiciones clásicas de los últimos dos discos de la banda, Abbey Road y Let It Be.

Presentado por The Walt Disney Studios junto a Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd., el emocionante proyecto conjunto de LosBeatles y Jackson, The Beatles: Get Back, es dirigido por Peter Jackson, producido por Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen (Nunca llegarán a viejos) y Jonathan Clyde (The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years), con Jeff Jones (The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years) y Ken Kamins (trilogía de El Hobbit), de Apple Corps. como productores ejecutivos. Habez Olssen (ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS) es el editor de la serie documental. El supervisor musical es Giles Martin (Rocketman), y Michael Hedges (Las aventuras de Tintin) y Brent Burge (la trilogía de El hobbit) son quienes están a cargo de la mezcla y regrabación, mientras que la mezcla de la música está a cargo de Giles Martin y Sam Okell (Yesterday).