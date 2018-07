Contraloría alerta riesgos en hospitales de todo el país por deficiencias

En principales servicios de salud. Alto nivel de incumplimiento de normativa de salud ocurre en unidades de consulta externa, emergencia, farmacia y otros.

La Contraloría General dio a conocer los resultados del operativo de control “Por una salud de calidad” l que identificó un alto nivel de incumplimiento de las Normas Técnicas de Salud en los principales servicios que brindan los hospitales e institutos especializados de salud públicos a nivel nacional, lo que genera el riesgo de una inadecuada atención a los pacientes. Cabe mencionar que la finalidad del operativo es contribuir a la mejora en la prestación de los servicios de salud y el correcto uso de los recursos públicos.

El operativo de control realizado del 28 de mayo al 1 de junio del año en curso ha permitido evidenciar, mediante una evaluación nacional, el incumplimiento de las horas de atención y facilidades de acceso a los pacientes, alta dotación de equipos sin el mantenimiento requerido, elevados niveles de sobrestock de algunos medicamentos y bajo stock de otros, alta exposición a deterioro de los medicamentos por incumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento, así como falta de recursos humanos suficientes en los servicios visitados.

En el operativo nacional participaron 1,012 auditores quienes supervisaron los servicios de consulta externa, emergencia, farmacia, diagnóstico por imágenes y laboratorio de 251 establecimientos de salud públicos de segundo y tercer nivel (mediana y alta complejidad, respectivamente) del Ministerio de Salud (Minsa), Seguro Social de Salud (Essalud), Gobiernos Regionales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las 25 regiones del país.

Cabe señalar que la provisión de servicios de salud tiene como finalidad lograr el desarrollo de la persona y es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población.

Principales resultados

Se identificaron diversos riesgos, siendo los más relevantes:

En consulta externa

· El 38% de los establecimientos visitados no cumple con la normativa aplicable al funcionamiento y operatividad en dicha unidad, siendo los hospitales de la Policía Nacional (46%), Gobiernos Regionales (46%) y de la Marina de Guerra del Perú (39%) los que presentan los niveles más altos de incumplimiento.

· El 28% de los hospitales visitados no inicia puntualmente la atención a los pacientes, el 36% no publica su horario de atención y el 75% no publica la relación de pacientes citados en el día, lo que genera el riesgo de demora en la atención médica, congestionamiento y pérdida de tiempo de los pacientes.

· El 28% de los establecimientos visitados no cuenta con la categorización o recategorización vigente. De no cumplir este requisito el establecimiento de salud no podrá ofertar servicios de salud a nivel nacional a partir del 1 de enero de 2019.

· En el caso de los hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud en Lima Metropolitana, el 72% no implementó el “Plan Cero Colas” que contempla servicio de citas por internet, servicio de citas por teléfono, lectores de códigos de barras de DNI y otros aspectos. Esta situación genera el riesgo de incremento del tiempo de espera para la obtención de una cita.

· Hasta un 27% de los establecimientos de salud visitados no cuenta con el consultorio externo de una de las 4 especialidades básicas (pediatría, cirugía general, gineco-obstetricia y medicina interna), generándose riesgo en la oportunidad de la atención especializada. Asimismo, durante la visita preventiva se evidenció que en el 31% de los establecimientos no se encontró atendiendo al médico internista ni al cirujano general. En el 30% no se encontró al pediatra y en el 23% no se estaba el médico gineco-obstetra.

En emergencia

· El 43% de los establecimientos de salud visitados no cuenta con los recursos humanos suficientes para dicha unidad. El mayor déficit se encuentra en los establecimientos de salud de la Policía Nacional (69%), de los Gobiernos Regionales (52%) y de Essalud (39%). El riesgo es la falta de oportunidad de atención (diagnóstico y tratamiento), así como una disminución en la calidad de la atención.

Cabe señalar que el equipo básico en esta unidad está constituido por el médico internista, cirujano general, gineco-obstetra, pediatra, anestesiólogo, médico emergenciólogo, médicos de otras especialidades, enfermera, obstetriz y técnico de enfermería.

· El 38% no cuenta total o parcialmente con material médico para la atención de los pacientes, con el riesgo de que no se atienda oportunamente a los mismos, lo que puede empeorar su estado de salud y/o riesgo de pérdida de vida.

· El 44% de los establecimientos visitados no tiene el equipamiento requerido para la atención de los pacientes como por ejemplo, analizador de gases y electrolitos portátil, ecógrafo portátil, monitor de funciones vitales neonatales de 05 parámetros, monitor esofágico de gasto cardiaco continuo, entre otros. En tanto, el 37% no cuenta con la infraestructura requerida, siendo los hospitales de la Policía Nacional (57%), Gobiernos Regionales (50%) y Essalud (37%) los que en mayor porcentaje no cumplen con la infraestructura adecuada. En ambos casos, el riesgo es no brindar atención oportuna y de calidad a los pacientes.

En farmacia

· En el 63% de establecimientos visitados, los medicamentos considerados en el Listado de Productos Farmacéuticos para la Compra Corporativa correspondiente al abastecimiento del año 2017, aprobado por el Ministerio de Salud, no son solicitados para su compra corporativa o centralizada. El riesgo es que se afecte el derecho de los ciudadanos a obtener oportunamente los medicamentos que necesita y perjudica económicamente al Estado al comprar medicamentos a precios superiores. ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2016/RM_528.pdf

Los hospitales del Ejército (94%), la Marina de Guerra del Perú (73%), Gobiernos Regionales (67%), Minsa (66%) y Fuerza Aérea del Perú (66%) son lo que presentan los niveles más altos de instituciones que no solicitan la compra corporativa de las medicinas listadas.

· Del 70% de los medicamentos solicitados a través de una compra corporativa, el 29% se encuentra en condición de sobrestock, el 24% de substock y el 18% de desabastecimiento. Esta situación podría significar el riesgo de vencimiento de las medicinas en el caso del sobrestock, así como afectar el derecho de los ciudadanos de obtener oportunamente los medicamentos necesarios en el caso del substock y desabastecimiento.

El sobrestock es la condición de un medicamento según el cual su stock puede cubrir una demanda de consumo mayor de 6 meses de existencia disponible, el substock es cuando no puede cubrir una demanda de consumo de 2 meses de existencia disponible y desabastecimiento es la condición de un medicamento sin stock para atender la demanda de consumo, según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Minsa.

· El 33% de los establecimientos visitados no cumple con buenas prácticas de almacenamiento y el 45% de los almacenes de medicamentos visitados no cuenta con la Autorización Sanitaria de Funcionamiento. El riesgo es que la provisión de medicamentos a los pacientes se realice sin los estándares de calidad normativos exigidos por la DIGEMID.

En patología clínica (Laboratorio)

· El 37% de los hospitales no cuentan con recursos humanos suficientes para la atención en dicha unidad, lo que genera el riesgo de no brindar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

· El 42% no realiza procedimientos mínimos, como por ejemplo pruebas inmunológicas, hematológicas, bioquímicas y otras, que ayuden a establecer el diagnóstico en los pacientes, lo que conlleva el riesgo de no realizar los exámenes necesarios para establecer la situación del paciente.

· El 42% no tiene el equipamiento mínimo para el procesamiento de muestras, lo que genera el riesgo de falta de oportunidad en el diagnóstico de los pacientes.

En diagnóstico por imágenes

· El 53% de los hospitales no cuenta con la totalidad de los ambientes requeridos para la prestación del servicio, como por ejemplo salas de Radiología Especializada, de Ecografía de Emergencia, de Densitometría Ósea, de Resonancia Magnética, entre otras. En tanto, el 68% no tiene todo el equipamiento mínimo requerido para su funcionamiento. Estos hechos generan el riesgo en la oportunidad y calidad de atención para los pacientes.

· El 45% no tiene licencia vigente de autorización de funcionamiento otorgado por la Oficina Técnica de Autoridad Nacional (OTAN), generando el riesgo de afectar la salud del personal, pacientes y público por exposición a radiaciones ionizantes.

El informe con los resultados del operativo ha sido comunicado a los titulares del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Gobiernos Regionales, así como a los responsables de los establecimientos de salud visitados para que adopten las acciones correctivas correspondientes a fin de mitigar las situaciones advertidas, en beneficio de la población. Dicho informe se encuentra publicado en el portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe

