Constitucionalistas se pronuncian sobre cuestión de confianza

El voto de confianza compromete a las partes a mantener el diálogo y la cooperación entre las instituciones (Congreso y Poder Ejecutivo) es parte del sistema de separación de poderes, aunque en Derecho todo tema es opinable, dijo el expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola Hani.

Fue una de las tantas opiniones vertidas en la sesión de Constitución el lunes 3 sobre el tema de la cuestión de confianza, prosiguiendo con la reforma política que se viene trabajando al interior de ese grupo multipartidario.

Se presentaron los constitucionalistas Ántero Flores-Aráoz Esparza, Natale Amprimo Plá, Óscar Urviola Hani, Ernesto Álvarez Miranda y Aníbal Quiroga León, sobre la modificación del artículo 133, referido a la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley 4185/2018-PE.

La Constitución actual indica en el artículo 133 que el Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Sin embargo, el texto propuesto por el Ejecutivo sugiere que el Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza, previo acuerdo de su Consejo. Si la confianza le es rehusada, el Presidente del Consejo de Ministros debe renunciar.

La renuncia del Presidente del Consejo de Ministros obliga a los demás ministros a renunciar. El Presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes y nombrar un nuevo gabinete. No puede presentarse cuestión de confianza del Consejo de Ministros durante el último año del mandato.

Sobre el tema, Ántero Flores-Aráoz expresó que sería una transgresión a la Constitución disolver el Congreso, sin antes determinar cuál es la materia sobre la que se versa. “Hay confusión porque no se ha sido lo suficientemente claro en la Constitución”, indicó.

Así también, Natale Amprimo precisó que se debe reparar en que la propuesta planteada por el Ejecutivo se basa en un régimen parlamentario, pero el que nos rige es el presidencial. “En un régimen parlamentario la cuestión de confianza es amplísima porque se va el presidente, por eso se debe tener cuidado al leer citas de autores extranjeros”, sostuvo.

Del mismo modo, añadió que un cambio constitucional no es parte de las atribuciones del gobierno porque se puede caer en la acomodación de la Constitución a intereses y no se puede forzar que se apruebe lo que se quiera. Sobre la propuesta de no disolución del Congreso, dijo que durante el último año de gestión no tendría que ver con las elecciones generales, porque ambas no se equiparan.

Para el expresidente del TV, Oscar Urviola, sería una segunda cuestión de confianza que le concedería el Congreso al Ejecutivo, no así para el expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, quien sostuvo que el régimen de Martín Vizcarra es un nuevo gobierno, aunque también sostuvo que los vicepresidentes son “suplentes” del gobierno, opinión que fue compartida por Aníbal Quiroga.

En la ronda de preguntas, los congresistas requirieron de los invitados (Natale Amprimo y Ántero Flores Aráoz, además de los nombrados) opiniones sobre los requisitos, pertinencias del voto de confianza y la cuestión de confianza, que es la que otorga el Congreso al Ejecutivo para darle legitimidad.

La congresista Luz Salgado, luego de calificar a los miembros de la Comisión que propuso la reforma política de “personas con buenas intenciones” y aficionados del Derecho, destacó la asistencia de los convocados a la sesión para dar luces a la comisión, la cual qdebe tomar decisiones importantes sobre el tema en debate. Dijo que lo que se quiere es un equilibrio de poderes y no darle más al Ejecutivo.

En el mismo sentido, Alejandra Aramayo comentó la importancia del equilibrio de poderes y detalles de lo que constituye, jurídicamente, la cuestión de confianza y cuestionó el apresuramiento para que se aprueben las iniciativas del Ejecutivo.

Al inicio de la sesión, los parlamentarios indicaron que deseaban que se presenten más expertos en la materia para poder tener diferentes puntos de vista que nutran el debate posterior. Entre los propuestos se encuentran Enrique Ghersi, David Lobatón, Pedro Cateriano y Omar Cairo.

