Con éxito continuó ciclo cultural “Música en tu Parque”

Con éxito continuó el Ciclo Cultural “Música en tu Parque” organizado por la Municipalidad de Miraflores. Esta vez, el parque Melitón Porras fue el escenario de esta jornada musical que se desarrolla los jueves de cada semana en distintos parques de nuestro distrito.

El concierto estuvo a cargo del Cuarteto Clásico del Ensamble Contemporáneo de Lima. Conformado por dos violinistas, un clarinetista y un contrabajista, interpretó diversas piezas de la música clásica y popular.

El primer movimiento de la “Sinfonía Nocturna” de Wolfang Amadeus Mozart inició la jornada musical. Le siguieron populares temas de la música clásica anglosajona como “Yesterday” y “Hey Jude” de Lennon y McCartney; “I cant help falling in love with you” de Elvis Presley; “Over the rainbow” de Judy Garland, “My way” de Frank Sinatra entre otros, fueron interpretados por el grupo musical.

Asimismo, piezas emblemáticas del cancionero popular latinoamericano como “Sabor a mí” de Álvaro Carrillo y “Frénesí” de Alberto Domínguez Borrás fueron aplaudidas por el público.

El ciclo cultural “Música en tu Parque” es organizado por la Municipalidad de Miraflores para que nuestros vecinos tengan la oportunidad de disfrutar de espectáculos de música clásica y popular.

Miraflores es cultura.