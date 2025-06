Cómo las inmobiliarias alinean su oferta para atender la demanda de viviendas sociales en el norte del Perú

En febrero de 2023, proyecto social en Piura iniciará la venta de 302 unidades inmobiliarias bajo el programa Techo propio.

La nueva normalidad ha puesto en evidencia una problemática pendiente de solución en el segmento de vivienda social en el Norte del Perú. Según Danilo Calle, director de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional Piura, cada año aumenta la demanda de hogares para familias nuevas, lo cual no cubre la oferta que ofrece el Estado a través de sus diferentes programas. Hasta mayo del 2022, había un total de 127.000 familias que no cuentan con una casa propia solo en Piura.

Por este motivo, las inmobiliarias peruanas buscan acortar la brecha entre la oferta y la demanda, con el objetivo de que las familias cuenten con una casa propia, especialmente, con todos los servicios básicos que se necesitan para una mejor calidad de vida.

Nuevos proyectos que atenderán la demanda

En ese sentido, bajo el programa Techo Propio, VYVE Inmobiliaria lanzó el proyecto ‘VYVE Sullana’ en Piura, con viviendas que tienen un área de terreno desde 68.5 m2 y cuentan con la posibilidad de crecimiento de hasta 2 pisos. Además, se encuentran ubicadas en una urbanización tranquila y segura a solo dos minutos del Real Plaza.

El proyecto está dirigido a personas de escasos recursos económicos, que no tengan vivienda, con ingresos familiares no mayor a S/. 3,715 soles mensuales y que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado. Los que cumplan dichos requisitos, se hacen acreedores de un Bono Familiar Habitacional – BFH de S/. 43,312.50, esto hace que el monto a financiar por el saldo del precio de la vivienda se reduzca a niveles que los ciudadanos puedan pagar cuotas mensuales desde S/. 335 (por debajo del alquiler de un cuarto en la zona).

“Actualmente, el proyecto tiene un total de 1,224 unidades inmobiliarias separadas en 5 etapas comerciales. Este 2023, se dio el inicio de la obra para las primeras 225 unidades inmobiliarias las cuales ya se encuentran totalmente vendidas, por tal motivo desde este mes se ha dado inicio a la venta de la segunda etapa del proyecto”, comentó Rafael Romero, Gerente Comercial de VYVE.

Asimismo, para que más clientes puedan calificar a un crédito hipotecario, VYVE Sullana viene trabajando con la Cooperativa Pacífico, la cual evalúa a clientes tanto dependientes como independientes, facilitando la compra de una vivienda a todo el segmento del mercado.

“Este 2023 esperamos lanzar 2 nuevos proyectos en la modalidad vivienda social en el norte y sur del país, a fin de satisfacer la demanda de viviendas con nuestros productos como Techo Propio premium con mucho valor agregado”, indicó el experto.

Finalmente, Romero señala que las viviendas cuentan con todos los servicios básicos, áreas verdes y espacios comunes para compartir en familia, con el compromiso de ofrecer un lugar seguro y con todas las comodidades. Todas las viviendas se entregan con título de propiedad.