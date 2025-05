Comisión investigadora de fallecidos por la COVID-19 determina que no existe cifra real de decesos

La Comisión Investigadora Multipartidaria para establecer el número real de fallecidos a causa de la COVID-19 aprobó por unanimidad el informe preliminar, que concluye que no existe una cifra real que determine el número de decesos por este virus debido a las diferencias en reportes que emite el Ministerio de Salud (Minsa) y las direcciones regionales.

De acuerdo con el informe preliminar, el Minsa detalla que, al 30 de setiembre del 2020, de los 143 mil casos confirmados, un total de 72 mil personas resultaron fallecidas, que fueron diagnosticadas a través de una prueba molecular. Sin embargo, hay una cifra de fallecidos que no se registra porque son personas que mueren en sus hogares y son sepultados de manera informal.

En ese sentido, la parlamentaria Tania Rodas Malca (Alianza Para el Progreso) señaló que, al 24 de enero de este año, se ha registrado 95 mil 900 fallecidos por coronavirus. Además, manifestó que hay un desfase en el registro de casos, ello debido a que en muchas regiones del país no hay internet ni logística para el llenado adecuado de la información.

También, indicó que es necesario que el informe preliminar aprobado sea trasladado a la presidencia del Consejo de Ministros, al presidente de la República, a la Ministra de Salud y a la Presidenta Ejecutiva de EsSalud para que tomen acciones correctivas a la política de salud de la lucha contra la pandemia.

La parlamentaria planteó alternativas para fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario. “Se tiene que cambiar la receta, la estrategia de cómo se está llevando la lucha contra en el coronavirus en nuestro país”, precisó.

Por otro lado, el parlamentario José Vega Antonio (Unión Por el Perú) manifestó que ha podido constatar en varias regiones del país que los hospitales no tienen camas UCI, no tienen planta de oxígeno ni personal médico suficiente para hacerle frente a la pandemia.

Vega Antonio criticó a la titular de Salud, Pilar Mazetti, por no tomar las medidas adecuadas ante la segunda ola del SARS-CoV-2. “Si la salud pública está colapsada, es por la improvisación y la incapacidad de la ministra de Salud, que no está dando la talla en el cargo. Se siguen perdiendo vidas humanas, hay negligencia del Gobierno por no haber tomado las medidas de prevención”, señaló.

Se destaca que el informe preliminar exhorta al ministerio de Salud a realizar actualizaciones diarias de los datos abiertos, en formatos accesibles, y a disponer la publicación de los estudios de seroprevalencia a nivel nacional, porque son los que van a dar un mejor indicador, respecto al comportamiento de la pandemia. Asimismo, es necesaria la inversión y la mejora del proceso de automatización entre las distintas entidades públicas, para poder asegurar un adecuado registro de los fallecidos (no solo de COVID-19, sino en general).