Colombia: Manizales vibra al ritmo del XXXIX Festival Internacional de Teatro

Cambuyón, obra inaugural, de compañía Enlace SC, prendió este lunes el Festival Internacional de Teatro de Manizales en su XXXIX edición.

Espectáculo de danzas percusivas y urbanas donde se sigue el recorrido cultural de los ritmos, sus encuentros fusiones y mestizajes.

Siete personajes viajan en un barco a través del tiempo y el espacio intercambiando conocimientos, experiencias y sobre todo ritmo, mucho ritmo. Bailarines de claqué, hip-hop y percusión corporal, cantantes y músicos nos llevan de la mano en este recorrido actual por la reciente historia del ritmo occidental.

El Cambuyón fue, además de una forma de vida, una actividad nacida el siglo XIX, cuando los grandes barcos fondeaban en la bahía de los puertos de las islas atlánticas como Canarias y Madeira, los comerciantes locales acudían a los buques a intercambiar productos. Durante los años 40 y 50 del siglo pasado se convirtió además en una de las pocas vías de comunicación con el exterior, en la puerta de entrada cultural de una sociedad cerrada al mundo a pesar de ser un puerto estratégico.

Cambuyón muestra el recorrido, los encuentros y sus frutos totalmente mestizos con la clara intención de entretener al espectador a través de la fuerza y la importancia que el ritmo tiene en la vida del ser humano.

Todo esto es posible gracias al equipo de intérpretes de primer nivel internacional que han formado parte de compañías como Camut Band, Brodas o Terekitetap.

Todo cuenta

Este año participan 34 compañías teatrales entre internacionales, nacionales y locales. Se realizarán 92 funciones con 35 obras; 56 funciones serán en sala y 36 en calle.Durante esa semana están en la ciudad 250 artistas y se espera que asistan 53 mil espectadores.

No estamos locos

Dentro de las compañías colombianas, una vez más Teatro Petra llega con una nueva obra Yo no estoy loca, dirigida por Fabio Rubiano y con la actuación magistral de Marcela Valencia.

Sobre este nuevo trabajo, Rubiano explica que «yo tomo todo el material que me da Marcela (Valencia) y lo organizo en una estructura dramatúrgica. Es el punto de vista de una mujer, hablando de la mujer».

La obra se basa en hechos reales, «en este país todo tiene una categoría del absurdo. Por eso cuando uno dice: basado en hechos reales, posiblemente se ven más ficcionales» dice Rubiano. «Es la historia de una mujer que pasa por diferentes situaciones en las cuales exige sus derechos y por ese hecho, le dicen que está loca. Son situaciones diferentes unidas por una sola historia», explica.

«Ella siempre se pregunta: ¿yo estoy loca? A veces el peso del comportamiento colectivo la lleva a decir: si me roban y me matan es culpa mía». Es una pieza muy ágil, que no para; es frenética. «La actriz está sola en el escenario, pero el espectador nunca la siente así porque ella puebla el espacio con una gran cantidad de personajes que ella hace que el público vea».

Motivo de celebración

La razón por la cual este año el Festival se celebra en el mes de octubre es porque el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT), con sede en Buenos Aires, Argentina, propuso el 8 de octubre como la fecha para la celebración del Día Internacional del Teatro y conmemorar así la apertura del Festival de Teatro de Manizales, el cual dio inicio el 8 de octubre de 1968. La propuesta fue muy bien recibida por la comunidad teatral latinoamericana para rendirle un merecido homenaje a unos de los eventos culturales más importantes de habla hispana y el más antiguo de América Latina.

