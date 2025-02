Colombia: La izquierda irrumpe con fuerza en el Congreso y Petro consolida su candidatura presidencial

Los grandes ganadores y perdedores de las elecciones del Congreso del 2022

Los más votados y las grandes sorpresas

La gran transformación que tendrá el Congreso para el período 2022-2026 es el estreno del Pacto Histórico como bancada mayoritaria, alzándose así como la gran revelación de estas elecciones al lograr más de 2,2 millones de votos al Senado y superar los 2,4 millones de votos a la Cámara. Con un 93 % de mesas informadas al cierre de esta edición, la colectividad de centro-izquierda obtuvo el 14,4 % de los votos al Senado y el 15,8 % de sufragios a la Cámara. Con esos porcentajes, la previsión de la Registraduría es que el Pacto Histórico tenga 17 curules en Senado y 24 en la Cámara.

El Partido Conservador, que aspiraba a sacar dos millones de votos en la consulta del Equipo por Colombia, se sacudió de la disminuida votación de David Barguil, que apenas superó los 600.000 votos. Los godos se convirtieron en la segunda fuerza en el Senado, con un 13,4 % de la votación, siendo Carlos Andrés Trujillo (100.994 votos), Nadya Georgette Blel (93.934) y Marcos Daniel Pineda (89.301) las votaciones más altas del partido. Eso significa que la colectividad tendría 16 curules en el Senado, una más de las que ostentan este período.

Alianza Verde, que para estos comicios estuvo bajo el paraguas de la Coalición Centro Esperanza, también aumentó su representación y pasó de diez sillas en el Senado a catorce. La gran sorpresa fue Jonathan Ferney Pulido, quien sacó 146.285 votos, superando incluso a Humberto de la Calle (123.486 votos).

Otras votaciones notables fueron las del analista Ariel Ávila, quien sacó 68.415 votos, y la de Inti Asprilla, quien fue la cuarta votación más alta de la lista, con 61.347 sufragios. Andrea Padilla, quien en 2019 fue electa concejal de Bogotá y duró apenas dos años en el cabildo distrital, también sorprendió al sacar 33.954 votos.

Por el liberalismo, Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira, con 120.194 votos, fue la sorpresa y se alzó como el senador más votado del trapo rojo, a pesar de que estaba en los últimos lugares de la lista. También impresionó Alejandro Chacón, quien en su salto de la Cámara al Senado obtuvo 104.575 votos.

Aunque en términos generales la votación del Centro Democrático fue mucho menor a la de hace cuatro años, se destacó la votación de Miguel Uribe en su primer intento por llegar al Congreso. La cabeza de lista del uribismo sacó 194.155 votos, la mayor votación al Senado, incluso por encima de María Fernanda Cabal (168.596), quien pintaba para tener una mayor votación.

Los grandes derrotados de las elecciones del Congreso

Este domingo hubo dos grandes derrotados: el Nuevo Liberalismo y el Centro Democrático. Los modelos daban que el partido de los hermanos Galán alcanzaría a meter, al menos, cuatro curules en Senado, pero no sacaron ninguna. No sirvió el impulso de la imagen de Mábel Lara, Jorge Negret y Sandra Borda, entre otros. Juan Manuel Galán tampoco ayudó a jalonar la lista. Eso se nota en que no sacó una buena votación en la consulta. Solo sacaron una curul en Cámara: la de Julia Miranda Londoño.

Por el lado del partido de gobierno, se esperaba una reducción en el número de curules, pero no tan abrupta. De 19 escaños pasaron a 14. El desgaste por la imagen negativa del presidente Iván Duque y del uribismo les costó el terreno que venían ganando desde 2014. Por este partido se quemaron figuras reconocidas como Edward Rodríguez, declarado duquista, quien quería saltar de la Cámara al Senado; Mila Romero, que reemplazó a Álvaro Uribe tras su renuncia; y Santiago Valencia, que llegó a ser presidente de la Comisión Primera de Senado. En Cámara el resultado fue peor: pasaron de 32 curules a solo 15. Los quemados por este lado fueron algunos controversiales como Margarita Restrepo y Johanna González, esposa del procesado Edwin Ballesteros. Por esta colectividad también se quemó Gabriel Santos, que se hizo conocido por intentar bajarle el receso legislativos a los congresistas.

La U también figura entre esos partidos que perdieron curules. Hace cuatro años sacaron 12 y esta vez se quedaron en 10. No les funcionó la estrategia de apalancar su lista con una figura del deporte como Caterine Ibargüen. Es más, fue un salto fallido su intento de llegar al Congreso. Por esta colectividad también se quemó Julio Alberto Elías, hermano de Bernardo Miguel Ñoño Elías.

Por los lados de Cambio Radical también hubo merma. En 2018 sacaron 16 curules y ahora se quedaron en 11. Entres los quemados están César Lorduy, que era una de las piezas de la casa Char en la Cámara, pero no le dio para llegar al Senado. En el pabellón de los quemados también figura Daira Galvis, otrora baronesa electoral de Bolívar, de quien se decía que era de las pocas que tenía capital electoral fuera del departamento.

Entre los derrotados de la jornada también figuran Fuerza Ciudadana y Estamos Listas. El primero se quedó a 100.000 votos de entrar con Gilberto Tobón. Por otro lado, la postulación feminista quedó por debajo del Nuevo Liberalismo.

Petro, “Fico” y Fajardo son los ganadores de las consultas presidenciales

Los resultados de las tres consultas de las que saldrán candidatos presidenciales de distintas alas políticas, que se sumarán en el tarjetón del próximo 29 de mayo a los ocho candidatos que se han inscrito a la Presidencia de manera independiente, bien sea por firmas o a través de sus partidos. Tras el cierre de las urnas de estas elecciones legislativas, los boletines de la Registraduría Nacional ubican a los siguientes candidatos como ganadores en cada uno de los tarjetones.

Consulta Coalición Centro Esperanza

En esta consulta se disputaban la candidatura el excongresista Juan Manuel Galán, el exministro Alejandro Gaviria, el exgobernador Sergio Fajardo, el senador Jorge Robledo y el exgobernador Carlos Amaya. Así van los resultados:

Sergio Fajardo: 32,79%

Carlos Amaya: 22,25%

Juan Manuel Galán: 22,16%

Alejandro Gaviria: 15,39%

Jorge Robledo: 7,38%

Consulta Pacto Histórico

En esta consulta se disputaban la candidatura el exalcalde de Bogotá y senador, Gustavo Petro; la lideres social Francia Márquez, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero; el pastor cristiano Alfredo Saade y la lideresa indígena Arelis Uriana. Los resultados van así:

Gustavo Petro: 80,32% (Ya superó los tres millones de votos)

Francia Márquez: 14,17%

Camilo Romero: 4,16%

Arelis Uriana: 0,95%

Alfredo Saade: 0,38%

Consulta Equipo por Colombia

En esta consulta se disputaban la candidatura el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; el de Barranquilla, Alejandro Char; el de Medellín, Federico Gutiérrez, el senador del Partido Conservador y la senadora del partido Mira, Aydeé Lizarazo. Los resultados van así:

Federico Gutiérrez: 54,45% (Ya superó el millón de votos)

Alejandro Char: 16,94%

David Barguil: 15,85%

Aydée Lizarazo: 6,71%

Enrique Peñalosa: 6,03%

Además de estas tres consultas, hay candidatos a la Presidencia que han inscrito sus consultas de manera independiente. Se trata de: el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien se inscribió por firmas; el exministro Óscar Ivan Zuluaga, por el Centro Democrático; la excongresista Ingrid Betancourt; Enrique Gómez Martínez, por el Movimiento de Salvación Nacional, el exgobernador Luis Pérez, por firmas; Germán Córdoba, por Cambio Radical, el senador de Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez y Luis Gilberto Murillo, por Colombia Renaciente.

Habla Gustavo Petro tras su triunfo: ‘Vamos a ganar en la primera vuelta’

Le llegó el tiempo a Colombia, un tiempo hermoso, de vivir. Un tiempo intenso. Un tiempo de la historia, en el que por fin tengamos, como generación, una segunda oportunidad. Nos llegó el tiempo de ser una potencia mundial de la vida. Adelante, es la hora del triunfo, es la hora de la victoria. A ganar en la primera vuelta presidencial. ¡Que viva el Pacto Histórico!”.

Así cerró Gustavo Petro su discurso tras conocer su victoria —con más de 4,2 millones de votos— en la consulta para elegir candidato presidencial por el Pacto Histórico, este domingo 13 de marzo.

Desde antes de que se completara el 50 por ciento del escrutinio de las mesas de votación, Petro ya se había consolidado como ganador de la consulta por este movimiento, que se disputaron cinco precandidatos.

Cuatro horas después de que se cerraron las votaciones y, con su victoria sobre la mesa, Petro dio un discurso desde el hotel Grand Hyatt.

El candidato presidencial arrancó diciendo: “Les agradezco su presencia aquí. Rendimos un parte de victoria. Lo que hemos obtenido es una inmensísima victoria en toda Colombia”.

Y continuó: “Le estamos presentando a toda la sociedad la posibilidad de cambiar a Colombia. No queremos que en esta época, en estos tiempos históricos, aparezca un Duque dos. Queremos que aparezca el cambio, la transformación. Por eso invitamos a todas las fuerzas -porque aún no están todas en el Pacto Histórico-. El Pacto Histórico debe dar un paso hacia la configuración de un gran frente amplio, democrático en Colombia, que gane definitiva y sólidamente las mayorías nacionales”.

El ganador de la consulta por este movimiento señaló que los únicos que no caben en el Pacto son “los corruptos, los genocidas”, e invitó al resto de la sociedad a vincularse a su proyecto político.

Pese a ser el candidato más votado (él solo obtuvo más votos que todos los miembros de la Coalición Equipo por Colombia y casi el doble que la Coalición Centro Esperanza), Petro dejó en claro que queda bastante trabajo por delante y que es necesario duplicar los votos.

“Nos critican y nos dicen que es que acá vamos a expropiar. Y no, a nadie, así como no expropiamos a nadie en la alcaldía de Bogotá. Jamás expropiaremos, porque de lo que se trata es de apropiar, de entregarle a la sociedad colombiana las condiciones libres para la riqueza, para la producción, para el bienestar”, dijo Petro.

El senador y exalcalde de Bogotá reveló parte de su conversación con el papa Francisco.

“Me dijo, dándome la mano, abrazándome: ‘Ame a su pueblo’, y yo le respondí: ‘todo lo que he hecho, desde que era un niño, es amarlo. Estar dispuesto al mayor de los sacrificios. Amar al pueblo hoy significa construir la paz, construir la justicia social, significa construir una sociedad de derechos’”, contó el líder de la Colombia Humana.

‘Vamos, Colombia’, dijo Francia Márquez

Desde hace meses, los resultados de las encuestas ponían a Petro —exalcalde de Bogotá y congresista de amplia trayectoria— como ganador, no solo de la consulta, sino de las elecciones generales.

De hecho, los resultados del estudio de EcoAnalítica y Guarumo publicado a finales de la primera semana de marzo marcaron la intención de voto por Petro en un 32,7 por ciento.

Francia Márquez, quien sorprendió en las elecciones y obtuvo más de 730.000 votos, dijo: “Vamos, Colombia, de la resistencia al poder, hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Tras conocer los resultados de este domingo, el primer candidato de la coalición en reconocer su derrota fue el exgobernador de Nariño, Camilo Romero

“La votación histórica del Pacto ratifica el mandato de Colombia: cambio. Felicitaciones a Gustavo Petro y Francia Márquez por sus resultados. Seguiré aportando para que el país tenga el primer gobierno ambientalista, animalista y feminista. ¡Vamos pa’lante!”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, la precandidata Arelis Uriana señaló: “Mis felicitaciones y admiración a todos el equipo de la consulta del Pacto, sé que unidos llegaremos a ser gobierno y cambiaremos la historia”.

Los otros candidatos por el Pacto Histórico

Además de Gustavo Petro, en la consulta del Pacto Histórico participaron Francia Márquez —quien fue la sorpresa de la jornada—, Arelis Uriana, Camilo Romero y Alfredo Saade.

Estos son los perfiles de los candidatos que no ganaron la consulta por el movimiento.

Francia Márquez

El nombre de la caucana Francia Márquez, empezó a sonar en 2015, cuando recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Tres años después, fue galardonada con el Premio Goldman para el medio ambiente (conocido como el ‘nobel ambiental’) por su oposición a la minería ilegal, y en 2019 estuvo en el listado de las 100 Mujeres de la BBC.

Márquez, de 39 años, es abogada y fue candidata a la Cámara de Representantes y presidenta del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Camilo Romero

El nariñense Camilo Romero, de 45 años, estudió Comunicación Social y Periodismo en Cali. En 2001 fundó el movimiento estudiantil Tienen Huevo, y un año después aspiró a la Cámara.

Trabajó como periodista por varios años, pero en las elecciones legislativas de 2010 se lanzó y sorprendió al recibir la cuarta mayor votación por el Polo Democrático y ser elegido como el senador más joven de Colombia.

En 2015, Romero fue elegido como gobernador de Nariño con la votación más alta en la historia de ese departamento.

Arelis Uriana

La lideresa wayú Arelis Uriana es la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia. Nació en la Guajira en 1976 y ha sido consejera de la Consejería de Mujer, Familia y Generación de la ONIC, y, entre 2015 a 2018 fue coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia).

Uriana fue candidata a la Cámara por el partido MAIS en las pasadas elecciones, de 2018, en las que obtuvo 16.495 votos.

Alfredo Saade

El abogado Alfredo Saade es un líder cristiano oriundo de Valledupar, Cesar, que ha dado saltos por distintos partidos políticos.

Fue parte de las juventudes del Centro Democrático, pero tiempo después se enroló en las filas del partido Cambio Radical, pero en noviembre, junto con tres mujeres profetas y doce pastores de diferentes iglesias del país, inscribió su candidatura por el movimiento social ‘Levántate Colombia’.

Es especialista en gerencia y gobierno y experto en desarrollo urbano y ciudades modernas e inteligentes.

Fuente: Agencia Nodal