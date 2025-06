Colombia: El Senado aprueba la eliminación del servicio militar obligatorio

Senado da vía libre a la eliminación del servicio militar obligatorio en Colombia

La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto del senador Humberto de la Calle que busca eliminar el servicio militar obligatorio en Colombia.

El congresista aclaró que su propuesta está orientada a que exista una disminución gradual en la obligatoriedad del servicio militar hasta llegar a un punto donde no exista esa medida.

“Este es un proyecto dirigido a los jóvenes colombianos que buscan mejores opciones y que estos jóvenes no estén sujetos a una obligación que se justifica en los países en donde los procesos de paz no estén en marcha”, dijo Humberto de la Calle.

La reforma constitucional no acaba con la prestación del servicio militar pero sí con la obligatoriedad por lo que quedaría a potestad de los jóvenes si quieren prestarlo o no. “Es una medida progresiva, pero es una invitación a la profesionalización y al mejoramiento de las Fuerzas Militares. Es el momento de permitirles a los jóvenes colombianos que busquen la manera de servir a este país desde ángulos que no se limiten a ángulos armados. Es un propósito dirigido a los jóvenes, pero tiene que ver con un proceso de inequidad en la sociedad colombiana, ya que el servicio militar obligatorio solo cobija en la práctica a los jóvenes de los estratos más pobres”, sostuvo.

#ServicioMilitarEs una realidad que merece ser cambiada. Les presentamos nuestro proyecto que remplaza el servicio social obligatorio por un servicio social para la paz. El servicio militar debe ser una opción y no una obligación. pic.twitter.com/bvqs0HrZq6 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) October 25, 2022

La iniciativa de Humberto de la Calle y del representante Daniel Carvalho, modifica el artículo 216 de la Constitución Política de Colombia donde se afirma que “la Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Solo se permitirá el servicio militar obligatorio en casos de guerra exterior o conmoción interna”.

“Tengo la idea de que si todos los jóvenes de cualquier estrato social hace 60 años hubieran sido llamados a prestar servicio militar obligatorio, el conflicto armado hace décadas habría desaparecido”, añadió.

Además. queda claro que el desmonte será gradual y se eliminaría la obligación a partir del 2030 cuando, según la iniciativa, exista una profesionalización de la Fuerza Pública y exista la implementación del servicio social para la paz.

“El proyecto no pretende desconocer los retos en materia de seguridad que enfrenta el país, ni los objetivos que cumple el servicio militar obligatorio, como mecanismo para aumentar el pie de fuerza para cumplir de manera efectiva el servicio. Sin embargo, en las recomendaciones en materia de seguridad de la Comisión de la Verdad, se hace referencia a la necesidad de que exista “una nueva visión de seguridad como bien público, centrada en las personas, en el ser humano, que nos permita superar las lógicas del conflicto armado”, dice la argumentación de la iniciativa.

¡Aprobado en segundo debate el proyecto de desmonte progresivo del servicio militar obligatorio!



Gracias a todos los partidos que apoyaron esta iniciativa.



Faltan aún 6 debates pero vamos muy bien.



Gran liderazgo de @DeLaCalleHum: hombre de paz y consensos. pic.twitter.com/TvCMM0g4Fl — Daniel Carvalho (@davalho) October 26, 2022

Por tratarse de un acto legislativo, la iniciativa deberá superar en total ocho debates para su aprobación, pero para evitar su hundimiento, antes de diciembre deberá aprobarse en cuatro debates. Por esa razón, De la Calle y Carvalho pidieron a sus colegas que se le de celeridad a la iniciativa por considerar que es fundamental en Colombia.

Fuente: Agencia Nodal | Semana