Citroën la nueva versión automática del C4 Cactus

Desde que fue presentado en nuestro país, el Citroën C4 Cactus llamó principalmente la atención por su atrevido diseño con los hoy bastante conocidos Airbump® en las puertas laterales. Hoy, Derco Perú y su marca representada decidieron traer la versión automática que completa la oferta de este crossover.

La nueva transmisión de esta variante F1.2 Pure Tech 110 AT6III es una automática turbo alimentada de seis velocidades que sigue dirigiendo la fuerza de su motor hacia las ruedas delanteras. De esta forma, el conductor sumará esta sencillez a la conocida filosofía de confort que impulsa la firma francesa.

Este confort viene aumentado por el generoso interior del crossover, en el cual destaca la pantalla táctil de 7 pulgadas, desde donde el usuario puede acceder a funciones como climatización, audio, visualización del teléfono, manual de usuario, etc. La gama de colores disponibles para la carrocería se extiende hasta las nueve opciones, mientras los de los Airbump® llegan a cuatro.

Pero este nuevo C4 Cactus no solo luce bien por fuera y se maneja muy cómodo por dentro, sino que mantiene una de las ventajas de su segmento que es el motor de tres cilindros a gasolina de apenas 1,2 litros, acompañado de un capot con tapiz insonoro para que el sonido de este sea mínimo. Este motor, junto a su tecnología con inyección directa y turbo le permiten alcanzar los 110 HP de potencia y 205 Nm de torque. Su bajo consumo está garantizado por ser el ganador de las dos últimas ediciones (2016 y 2015) del concurso International Engine of the Year, en la categoría de 1 hasta los 1,4 litros.

Sumándose a este último objetivo de la marca de los chevrones está el reducido peso neto de la unidad de apenas 1.050 kilos, lo que lo hace un carro dinámico y ahorrador. En tanto, la seguridad se mantiene con el sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución electrónica), ESP (control de estabilidad dinámica), detección de baja presión de neumáticos, alerta por cambio involuntario de carril, airbags frontales, laterales y de cortina, apertura y cierre de puertas a distancia, así como faros neblineros y luces diurnas.

También conserva una de sus herramientas más útiles que es el sistema denominado “Magic Wash”, por el cual el líquido limpia parabrisas se distribuye a través de las plumillas en movimiento, evitando un chorro de agua directo al parabrisas que dificulte la visión, específicamente de noche.

El nuevo integrante llega con una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros, mientras que sus mantenimientos son recomendados cada 10 mil kilómetros, representando un ahorro significativo para los clientes en este gasto, que será atendido en las numerosas sucursales que ofrece Derco Perú.

