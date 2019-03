Cinco ventajas de conectar un reproductor Roku a tu tele

La manera en que vemos televisión se fue transformando con el correr de los años, hasta entrar en esta etapa en donde los usuarios tenemos la posibilidad de elegir qué ver, dónde y cuándo queramos, a través de internet. En este contexto, a finales de 2017 llegaron oficialmente los Roku Express+ y Roku Streaming Stick+ a nuestro país, para facilitar el acceso a un sinfín de contenido disponible gracias a su tecnología de streaming. Pero, ¿de qué se tratan estos reproductores? Estas son las cinco claves que te ayudarán a entenderlos y saber si se adecuan a tus necesidades.

Convierte en Smart ese viejo televisor que tienes abandonado

Estos reproductores te permiten volver a sacarle provecho a ese TV que tienes en casa y hace tiempo no enciendes. Con un Roku Express+ podrás transformar cualquier televisor en un Smart TV, ya que cuenta con opciones para conectarse a través de HDMI® o puertos de A/V integrados (conectores rojo, amarillo y blanco). Al incorporar el dispositivo a la TV y conectarte a WiFi tendrás acceso a la plataforma Roku y a todos sus canales en tu viejo televisor.

Simplifica el uso de la TV con un control integral o desde tu móvil

Ambos modelos incluyen un control remoto práctico y fácil de usar, con accesos directos y hasta control de volumen. De esta manera, podrás ver series y películas en Netflix, escuchar música en Spotify o ver programas en YouTube y controlar todo con un mismo dispositivo. También se puede descargar su aplicación móvil gratuita para iOS® y Android™ que puede actuar como un transmisor remoto desde el móvil a la TV. Esto ofrece funciones como escuchar de forma privada a través de los auriculares del móvil para evitar molestar a los demás integrantes de la casa.

Disfruta contenido de cualquier parte del planeta

Además de algunos de los servicios más populares, en Perú los usuarios pueden acceder a más de 4.500 canales de streaming gratuitos y pagos. Los usuarios pueden incorporar canales a sus perfiles accediendo con su usuario y contraseña a través del Roku Channel Store o directamente desde la TV con el control remoto Roku o la aplicación móvil. El dispositivo nos permite descubrir un abanico enorme de contenido incluyendo canales de viajes, gastronomía, deportes, juegos y hasta aplicaciones para aprender nuevos idiomas.

No solo puedes ver, también puedes publicar

Estamos en una era en donde muchos usuarios no solo disfrutan ver contenido, sino que también lo crean. Roku permite a los publicadores de contenido crear canales y monetizar contenido para millones en todo el mundo. La compañía ofrece dos maneras de desarrollar canales para su plataforma: pueden acceder al kit de desarrollo de software (SDK) o usar la herramienta de publicación directa, que no requiere código y solo usa una transmisión. De esta manera, puedes llevar tus reseñas, clases o lo que sea que produzcas a millones de personas que también tienen un Roku en su hogar.

Ya no dejarás “en pausa” tus series favoritas cuando estés de viaje

Suele suceder en viajes de trabajo o vacaciones que, ni bien entramos a la habitación, encendemos la TV para ver qué tiene para ofrecernos la televisión local. Roku Streaming Stick+ es un dispositivo pequeño, potente y portátil que se conecta a través del puerto HDMI del televisor. Es un equipo ideal para transmisión HD, 4K, y 4K HDR de hasta 60 fotogramas por segundo (fps). De esta manera, al llegar a tu destino, solo debes enchufar tu dispositivo en la TV y tendrás la misma configuración que tenías en casa.

