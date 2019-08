Cinco tips del ahorro para tu viaje de feriado largo

Se aproxima el fin de semana largo por la conmemoración de Santa Rosa de Lima. El sector público disfrutará sus días libres desde el jueves 29 de agosto y el privado desde el viernes 30. En ambos casos, podrán conocer diversos destinos turísticos del Perú, pero teniendo en cuenta que pueden ahorrar en el camino.

El año pasado, 900 mil peruanos viajaron a destinos nacionales durante este feriado, lo que representó un gran refuerzo en la economía de S/ 117 millones, según Mincetur. Se estima que para este año la cantidad de viajeros se incremente considerablemente.

“Estas fechas son ideales para disfrutar de un tiempo de ocio, pero debes cuidar tus ahorros y no malgastarlos. Antes de salir de viaje es necesario hacer una presupuesto para que no gastes sin pensar e innecesariamente. Recuerda que tus finanzas podrían verse afectadas”, señaló Julio Rasmussen, gerente de la División de Productos Banca Personas del Banco Pichincha.

Por ello, es recomendable organizar tus finanzas si quieres hacer un viaje. Aquí te dejamos cinco tips que serán de gran ayuda:

1. Haz un presupuesto: Genera un presupuesto de gastos de acuerdo al dinero que posees y a la cantidad de días que piensas viajar para que no tengas problemas de endeudamiento. Es importante que no sobrepases el presupuesto que te has trazado, además esto evitará que caigas en los ‘gastos hormiga’, esas pequeñas cantidades de dinero que gastamos casi a diario y que no teníamos contempladas en nuestro presupuesto.

2. Busca ofertas: Existen diversas páginas web que ofrecen descuentos y ofrecen paquetes de viajes, full days para lugares cercanos a Lima u hospedajes a precios cómodos. Debes aprovechar estas ocasiones para comprar el paquete que se adecue mejor a tu presupuesto, así ahorrarás dinero que podrás utilizar durante tu viaje.

3. Cuida el uso de tus tarjetas de crédito: Es recomendable que solo utilices una tarjeta para las compras a corto plazo, como gastos en hoteles, comida o souvenirs, y otra para las de largo plazo, como pasajes de avión. Además, evita realizar retiros en efectivo de tu tarjeta de crédito, pues dentro del sistema financiero, es una de las opciones de financiamiento más caras.

4. Programa tus pagos: Recuerda que tus fechas de pago están previamente establecidas y no entran en vacaciones al igual que tú, así que prevé la cancelación de tus pagos antes de viajar para que evites complicaciones o retrasos. Esto te mantendrá con un buen score crediticio que te permitirá seguir utilizan tus tarjetas de crédito para otros viajes o gastos futuros.

5. ‘Bajo siete llaves’. No uses los ahorros destinados a otra actividad. Si no cuentas con un fondo de ahorro específico para viajar, es mejor que te abstengas de utilizar esos ahorros que pueden estar destinados para tu educación o gastos familiares, guárdalos ‘bajo siete llaves’. Estos recursos son difíciles de reponer.

