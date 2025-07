Chequéate Perú: Minsa presenta resultados alcanzados durante la Semana Nacional de la Prevención

Prestación de servicios preventivos se prolongará durante todo el año para reducir riesgos en la salud de las personas

El Ministerio de Salud (Minsa) anunciará este jueves el número de atenciones realizadas en todo el país, durante la Semana Nacional de la Prevención “Chequéate Perú”, que se desarrolló desde el pasado lunes 15 y culminó el domingo 21 de mayo último.

En la jornada todos los establecimientos del primer nivel de atención ofrecieron un conjunto de servicios prestacionales, como descarte de anemia, hipertensión tamizaje de VIH y tuberculosis, nutrición, entre otros.

El Minsa tiene como objetivo fomentar una cultura de prevención en la ciudadanía para reducir riesgos y complicaciones en la salud de las personas. Además, recuperar la atención con calidad en todos los establecimientos de salud a nivel nacional.

Por ello, mediante Resolución Ministerial Nº 300-2023/MINSA, cada tercera semana de mayo de todos los años se desarrollará la jornada “Chequéate Perú”

BRECHAS DE ATENCIÓN

En nuestro país existe una brecha de 20 millones de personas que necesitan atención en salud. De acuerdo con estudios realizados, el 34 % de personas no acude a los establecimientos de salud y se automedica.

Según el Sondeo de Opinión Salud y Bienestar realizado por GFK (2015), solo tres de cada diez peruanos se realizan algún tipo de chequeo preventivo, mientras que el 55 % acudió a una consulta médica por algún problema de salud.

Por otro lado, solo un 52 % busca atención en el sistema de salud, mientras que el 48 % no lo hace aun cuando tiene algún síntoma o dolencia. De esta última cifra, el 8 % no lo hace por falta de dinero y el 17 % porque el establecimiento de salud se encuentra lejos, mientras que el 23 % no recibe atención de calidad.