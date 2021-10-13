20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
Cerca de 39 mil conductores ya cuentan con licencia de conducir electrónica

El documento digital empezó a emitirse en marzo en Lima Metropolitana. Desde el 5 de octubre también se entrega en Cajamarca.

En solo siete meses, desde marzo de este año, los conductores de Lima Metropolitana que cuentan con la licencia de conducir electrónica emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya suman exactamente 38 928.

Del total, el 51.74% de choferes que obtuvo el documento digital lo hizo a través del trámite de revalidación, el 24.55% lo sacó pidiendo un duplicado electrónico y, finalmente, el 20.78% corresponde a ciudadanos que han recibido su primera licencia de conducir.

Por otro lado, el 2.89% de estos brevetes digitales fue obtenido por recategorización, el 0.03% son canjes de licencias otorgadas en otro país y el 0.01% son canjes militares o policiales.

A este grupo de conductores que cuentan con el documento electrónico, ahora se le suman los ciudadanos de Cajamarca, quienes desde la semana pasada ya pueden optar por la versión digital del título habilitante en su región.

Elegir la licencia de conducir digital significa un ahorro para el usuario, pues, el precio en Lima es de S/6.80 mientras que en Cajamarca cuesta S/5.00.

Además, con la versión electrónica, los conductores se olvidarán del problema de pérdida o robo de sus documentos, debido a que ese brevete puede descargarse las veces que lo requieran siempre y cuando se mantenga vigente.

Finalmente, otra de sus ventajas es que cuenta con un código QR de seguridad, que permite verificar la autenticidad y validez del documento en tiempo real.

El 58% de peruanos interactuó con chatbots durante el presente año
APAVIT solicita al gobierno poner nuevamente en vigencia la prueba del Antígeno para ingresar al Perú
